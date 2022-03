Per la conduttrice partenopea il tempo sembra non passare mai. Tutti si chiedono il segreto della sua eterna giovinezza e finalmente è stato svelato il segreto.

Ogni anno Barbara D’Urso colleziona record su record di ascolti confermandosi la regina del piccolo schermo.

In passato gli haters la accusarono di fare trasmissioni trash e lei, con eleganza in un’intervista a Repubblica particolarmente datata ha rispedito al mittente le suddette accuse ed espresso il desiderio di condurre il Festival di Sanremo. Continuando di questo passo Barbara sicuramente potrà arrivare a Sanremo, ma non nell’immediato futuro in quanto Amadeus è stato confermato direttore artistico fino al 2024.

Tornando alle accuse mosse a Barbara, lei rispose così: “Ci ho fatto l’abitudine. Poi vedo cosa fanno su Rai1 e penso: “Se l’avessi fatto io sarebbe successo il finimondo”. Un sacco di gente vorrebbe stare al posto mio. Alla gente cattiva mando pensieri positivi, se passa il tempo a dire cattiverie è infelice. Chi invidia sta peggio di me. Non è la D’Urso è stato un successo. Mi hanno chiesto di fare un talk in prima serata, ho risposto che stavo bene come stavo. Ci hanno messo un anno per convincermi”.

Barbara D’Urso lo fa ogni mattina: svelato il segreto della sua eterna giovinezza

“Ben vengano le critiche costruttive – proseguì nell’intervista – perché devo continuare a imparare. Poi ci sono quelle distruttive, finché ci sono vuol dire che sono divisiva. Personalità forte: piaci e non piaci. Però se le persone intelligenti dicono qualcosa di cattivo mi feriscono”.

Detto ciò, in molti si sono sempre chiesti come può lo stress non intaccare la giovinezza di Barbara D’Urso. Mai un minuto sul sofà a rilassarsi ma sempre in onda a fare informazione. Con tante trasmissioni la sua giornata è molto impegnata e in molti si sono chiesti il segreto della sua eterna giovinezza. “Mi sveglio alle 6 e 50, prendo una serie di gocce omeopatiche, mi spruzzo sotto la lingua ferro, alternando rame e oro colloidale. Seguo un protocollo alcalino. Esco di casa alle 7.30, un’ora e mezza di danza classica, poi dalle 9.40 sono qui”.