Barbara D’Urso, l’amara confessione: è tutto finito

Barbara D’Urso si è aperta a parlare della sua frequentazione di cui si vocifera da mesi, tornando a parlare del suo corteggiatore. La confessione è amara: ecco cosa ha detto la presentatrice durante l’intervista rilasciata il 6 marzo.

A fine agosto Barbara D’Urso era stata paparazzata di nuovo in compagnia maschile. Non succedeva da diverso tempo, ma il tabloid Chi ha rivelato che alcuni amici comuni avevano fatto incontrare la presentatrice con l’assicuratore Michele Zagrillo, che lavora in centro a Milano. La D’Urso aveva anche confermato l’indiscrezione.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, si era sbilanciata: “C’è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un corteggiatore in prova. Perché in amore ho dato tanto e ora dò prima di tutto tantissimo amore a me stessa“. La D’Urso è tornata a parlare a distanza di mesi della frequentazione, facendo un’amara confessione.

Barbara D’Urso durissima con il corteggiatore: “È finita”

Riprendendo proprio le dichiarazioni precedentemente fatte all’inizio della frequentazione, Barbara D’Urso è tornata a parlare del suo corteggiatore durante l’intervista rilasciata a Verissimo. Le parole della conduttrice sono molto dure e non lasciano spazio a fraintendimenti: “C’era un corteggiatore in prova. La prova è finita“.

Barbara ha voluto dare la colpa per la fine della frequentazione a sè stessa, sostenendo che lei è una persona molto difficile, anche se i suoi corteggiatori sono bravissimi. Sull’argomento è tornata più volte, spiegando di cercare un uomo che sappia “avvolgerla” completamente, che oltre ad essere compagno sia anche una figura un po’ paterna.

La conduttrice è diventata nonna? Ecco la sua risposta

Barbara D’Urso ha spiegato di non essere più alla ricerca dell’amore, anche se spera che possa arrivare nella sua vita da un momento all’altro. Se la conduttrice è stata molto aperta a parlare delle ultime vicende sentimentali, quando Silvia Toffanin le ha chiesto di confermare la nascita di suo nipote, ha risposto con il classico “no comment“.

La D’Urso ha cercato di sminuire la vicenda che riguarda la denuncia di Pamela Prati a lei ed alla trasmissione Pomeriggio Cinque. Ha raccontato a Verissimo che la showgirl del Bagaglino si era rivolta anni fa ad un giudice di pace chiedendo 5 milioni di euro di danni morali e materiali. Al momento non avrebbe ricevuto alcuna denuncia penale.

