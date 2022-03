“Anche loro praticano l’amore libero”: Delia rivela l’identità di un’altra coppia del GF Vip!

L’amore libero che sembrava essere praticato solo da Alex Belli e Delia Duran vede uscire allo scoperto una seconda coppia.

Le sorprese non finiscono mai. O per meglio dire le indiscrezioni perché qui si parla di questo.

Forse potremmo parlare di voci di corridoio che giungono alle nostre orecchie direttamente dal loft del GF Vip 6. Nella casa più spiata d’Italia si parla tanto e a volte si possono fare delle esternazioni che, inconsapevolmente, si rivelano una granata ad alto contenuto esplosivo di gossip. Prima Alex Belli poi Delia Duran. Lui portatore di una nuova corrente di pensiero sull’amore improntato sulla libertà. Lei schierata al suo fianco ma tradita dal suo comportamento nella casa. Soleil il terzo tassello che ha reso quest’ultima edizione del Grande Fratello una delle più chiacchierate e a volte criticate dal pubblico, come nell’episodio del bacio “bollente” di qualche settimana fa.

Da quel momento le acque si sono calmate sul fronte amoroso. Per quanto riguarda il gossip no. Ultimo scossone l’intervista di Fabrizio Corona che sembrava mettere a rischio la relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ma quando è amore vero non esistono interferenze capaci di rompere un così bel rapporto.

GF Vip 6, spunta il nome di un’altra coppia che pratica l’amore libero: da non crederci!

Tornando all’amore libero, stando al pensiero della prima finalista di questa edizione del reality show, Delia Duran, ci sarebbe un’altra famosa coppia che è della sua stessa idea e che condivide la sua corrente di pensiero. “Secondo me c’è un’altra coppia conosciuta – a parte me e Alex – che segue l’amore libero. Giucas e Valeria. Valeria ha accettato in tutte le sue sfaccettature. Lui ha un figlio con un’altra. Lei l’ha accettato nel bene e nel male capite? Tanto di cappello per il comportamento. Lei non è una che lo giudicherà mai. Anche perché lui è uno che gioca e fa tutto però ha un suo pensiero. Quindi loro per me praticano l’amore libero”, queste le parole di Delia riportate dal sitp Biccy.

Apprese queste dichiarazioni Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, che la stavano ascoltando, hanno detto la loro: “Ma sei sicura? Comunque no quello del figlio da un’altra donna dovrebbe essere stata un’eccezione”.