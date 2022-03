Amadeus deve arrendersi: lo stop questa volta è davvero brusco. Cos’è successo

Dominio bruscamente interrotto, Amadeus deve arrendersi e ammettere la sconfitta: ecco cos’è successo questa mattina

Amadues sta stradominando da anni, ormai, alla conduzione dei programmi più forti della Rai, non a caso gli è stata affidata la conduzione del Festival di Sanremo per altri due anni, ma ieri sera si è dovuto arrendere.

Ieri sera Amadeus è andato in onda, insieme a sua moglie Giovanna Civitillo, in Affari Tuoi – Formato Famiglia, simpaticissimo format che ha riscosso grande successo su Rai Uno. Il conduttore del Festival di Sanremo è scatenato, qualsiasi cosa lo stimoli, lo raccoglie e lo fa suo senza batter ciglio, uno stakanovista con pochi precedenti che ama il suo lavoro.

Tuttavia, Amadeus non è l’unico a padroneggiare nella TV italiana, ancor meno il sabato sera quando la diretta concorrente si chiama Maria De Filippi. Nonostante il successo riscosso dal gioco di Rai Uno, sono stati soltanto in 3.691.000 gli spettatori pari al 16.6% di share nella prima parte dalle 20:49 alle 22:42 e 2.534.000 gli spettatori pari al 14% nella seconda parte dalle 22:42 alle 23:42 chiamata Pacchi Celebrity.

Al contrario, C’è Posta Per Te ha raggiunto il picco e vinto la gara d’ascolti raccogliendo, dalle 21:32 alle 00:45, 4.643.000 spettatori con uno share del 26.4%.

Tutti gli ascolti TV della serata di sabato 5 marzo

Inside Out è, a mani basse, uno dei film per bambini più amato nel mondo Disney, soprattutto dagli adulti. Un viaggio introspettivo che spiega l’emozioni anche ai più piccoli e dà grossi insegnamenti agli adulti. Su Italia 1, ad ormai 7 anni dall’uscita al cinema, il film ha raggiunto 1.120.000 spettatori con uno share pari al 5.2%. Per terminare con le reti Mediaset che hanno portato a casa la vittoria della gara d’ascolti di sabato 5 marzo, su Rete 4, il 23° film di spionaggio della serie 007 uscito al cinema nel 2012, in cui Daniel Craig interpreta per la terza volta James Bond, Skyfall, ha raggiunto 932.000 spettatori pari ad uno share del 5%.

Per quel che riguarda, invece, le reti Rai, su Rai2 F.B.I. ha interessato 967.000 spettatori con uno share del 4.4% e F.B.I. International 931.000 spettatori con lo share pari al 4.7%. Per finire con Rai Tre, il nuovo programma con Roberto Saviano, Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha incollato 817.000 spettatori con il 4% di share.