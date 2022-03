WhatsApp, come mostrare sempre lo stesso orario: trucco assurdo

Su WhatsApp esiste un trucco per mostrare sempre lo stesso orario. Andiamo a vedere come sarà possibile ingannare i vostri amici con questa funzione.

Sono sempre tanti i trucchi presenti su WhatsApp ed uno di questo vi permette addirittura di mostrare sempre lo stesso orario. Andiamo quindi a scoprire come sarà possibile raggirare amici e partner con questa funzione.

Spesso su WhatsApp ci troviamo nella fastidiosa posizione di far vedere ai nostri contatti tutti i nostri spostamenti o le nostre azioni sull’applicazione. Infatti il servizio di messaggistica istantanea registra l’ultimo accesso e lo rende visibile a tutti i presenti nella chat. Inoltre dirà anche agli altri utenti se avrete visualizzato un messaggio grazie alle spunte blu. Per gli amanti della propria privacy, però, esiste un modo per far apparire sempre lo stesso orario su WhatsApp, nonostante non sia il reale orario del vostro ultimo accesso.

Infatti per mantenere sempre lo stesso orario su potete utilizzare delle applicazioni terze, che sono in grado ad associarsi direttamente con l’applicazione di Menlo Park. Infatti tra queste troviamo Unseen, applicazione completamente gratuita sia per Android che per iOS. Infatti Unseen è capace di intercettare le comunicazioni che ricevete dai vostri contatti e di inviarvi una notifica. Quindi potrete chattare tramite le anteprime senza mai accedere all’applicazione di messaggistica.

WhatsApp, il trucco per abbandonare un gruppo senza che nessuno lo sappia: è stupefacente!

Spesso i gruppi di WhatsApp possono essere davvero fastidiosi, ma uscire non ci fa sentire a nostro agio. Infatti spesso chi esce dalle chat con tante persone è soggetto a critiche, però esiste un trucco che vi permetterà di abbandonare la conversazione senza che nessuno se ne accorga. Il trick è molto semplice e potrà essere utilizzato da qualsiasi tipo di utente. Andiamo quindi a vedere come evitare che gli altri contatti vedano la nostra uscita dal gruppo.

Prima di tutto bisognerà strisciare la chat del gruppo verso sinistra facendo comparire le opzioni a lui relative. Giunti qui troverete il menu della conversazione e tra le opzioni potrete scovare ‘Disattiva Notifiche‘. Una volta cliccato qui dovrete solamente disattivare le notifiche per ‘Sempre‘ ed il gioco è fatto. Così facendo infatti non vi apparirà più l’alert riguardante quel gruppo.