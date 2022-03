Rai, stop improvviso al programma: cambia tutto di nuovo

In questi ultimi giorni, più volte è arrivato da parte della Rai lo stop ad alcune trasmissioni. Sarebbe arrivata un’ulteriore decisione che riguarda il palinsesto della prima rete e che dovrebbe trovare la soddisfazione del pubblico.

L’evolversi della situazione politica in Ucraina ha portato la Rai a dover prendere alcune decisioni repentine sul proprio palinsesto. Si è infatti preferito inserire immediatamente dei programmi di informazione che potessero spiegare agli italiani cosa sta succedendo alle porte dell’Europa e come si sta evolvendo la situazione ora dopo ora.

Per questo motivo, è stata cancellata o ridotta la programmazione di alcune trasmissioni o soap opera. Fra questi, c’è anche l’amatissimo Unomattina, che ormai è una colonna portante dell’intrattenimento mattutino della rete pubblica. Monica Maggioni si è occupata di condurre degli speciali del Tg1 dedicati proprio alla situazione dell’Ucraina.

Rai, dopo lo stop improvviso la marcia indietro?

TvBlog rivela che dopo solo una settimana l’impegno di Monica Maggioni potrebbe considerarsi concluso. Dopo l’improvvisa riduzione oraria di Unomattina imposta dalla Rai, cominciava alle 9:00 anzichè alle 7:00, si dovrebbe tornare alla programmazione normale già a partire da lunedì 7 marzo, anche se la crisi Ucraina non è ancora rientrata.

Gli spettatori torneranno quindi a vedere nel piccolo schermo già dalle ore 7:00 l’amato programma. Nel frattempo, però, è già sorta una polemica interna alla Rai che vede coinvolta Monica Maggioni. La giornalista è infatti la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice del Tg1, ed in questi giorni l’abbiamo vista fare in contemporanea la conduttrice.

Monica Maggioni come Bianca Berlinguer? I fatti del 2013

In passato si è discusso a lungo riguardo l’appropriatezza di avere dei dipendenti Rai che avessero più di un incarico. Nel 2013, quando la direttrice del Tg3 era Bianca Berlinguer, il sindacato dei giornalisti della Rai intervenne per ricordando che il cumulo degli incarichi non era consono alla rete pubblica italiana.

Si decise che da quel momento si sarebbe chiesto al dipendente di scegliere fra uno dei due incarichi, incompatibili se sommati. Il programma Striscia la Notizia è dunque intervenuto, con il suo solito spirito, per sottolineare l’incongruenza della decisione del servizio pubblico, nonostante ci fosse in corso un’emergenza politica in Ucraina.