Un posto al sole di nuovo a rischio chiusura? Nuovo programma allo studio

Per gli spettatori di Un posto al sole stanno per arrivare delle settimane molto difficili: ancora una volta si profila il rischio di chiusura. Ecco cosa sta succedendo e quali sono i possibili scenari che potrebbero delinearsi.

Un posto al sole aveva già rischiato di chiudere i battenti diversi anni fa, e più recentemente, durante la fase più acuta della pandemia di Covid. In questa occasione, il set venne chiuso a causa delle positività. Si creò della tensione anche fra gli stessi attori riguardo la possibilità di poter tornare a lavorare sul set televisivo.

Ad inizio marzo 2022, il destino di Un posto al sole si è fatto di nuovo incerto. Attualmente viene trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 20:40 su Rai 3. Forse anche a causa dei recenti sviluppi politici in Ucraina, la rete ha iniziato a sentire la necessità di avere maggiori spazi dedicati all’informazione, e vorrebbe quindi reinventare la fascia oraria della soap opera.

Un posto al sole, davvero si rischia la chiusura?

Inizialmente si era chiesto alla giornalista Lucia Annunziata di dedicarsi ad un nuovo programma in quella fascia. Attualmente l’ex presidente della Rai è al timone di Mezz’ora in più. Ha inoltre dichiarato di essere una fan di Un posto al sole: essendo anche napoletana, ha declinato l’offerta per non pregiudicare la continuazione della soap opera.

L’attuale amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, dopo aver incassato un secco diniego da parte dell’Annunziata ha quindi rivolto l’offerta ad un’altra giornalista di punta del servizio pubblico, Bianca Berlinguer. Attualmente conduce Cartabianca ogni martedì sera dalle 21:20 su Rai 2, ma starebbe seriamente pensando alla proposta lavorativa.

Come sarebbe il nuovo palinsesto di Rai 3 se Bianca accettasse?

Nel caso in cui Bianca Berlinguer accettasse la nuova sfida lavorativa, si proporrebbero due criticità. In molti, infatti, si stanno chiedendo che fine potrebbe fare Un posto al sole: una nuova fascia oraria garantirebbe agli spettatori storici di continuare a seguire le vicende per il venticinquesimo anno di fila dal 1996?

L’ipotesi più probabile, al momento, è che l’inizio della soap opera venga posticipato dopo il programma dedicato all’informazione. A questo punto, ci sarebbe un altro rebus da risolvere per Carlo Fuortes: che fine farebbe lo show del prime time Che succ3de?, disegnato intorno alla conduttrice Geppi Gucciari?