Tim, svolta epocale per i clienti: l’ultima novità è davvero incredibile. Il colosso delle telecomunicazioni sta operando un importante cambiamento

Il processo tecnologico anche nel mondo del Mobile impone continui aggiornamenti che spesso obbligano a nuovi esborsi. E’ il caso della nuova SIM card che tutti gli utenti dovranno avere.

Il 2022 sarà un anno importante per la telefonia mobile e in particolar modo per TIM. Il passaggio alle reti 5G dovrà essere ultimato, anche grazie al miglioramento della tecnologia di connessione in Italia, e riguarderà tutti gli utenti. Ovviamente questo passo in avanti non permetterà a chi è rimasto più indietro di continuare ad usare i propri vecchi dispositivi. L’azienda delle telecomunicazioni più importante in Italia provvederà ad aggiornare le proprie reti, cercando di offrire il miglior servizio possibile ai propri utenti. Questo implica una completa dismissione (che procederà per gradi) della linea 3G, la più arretrata a disposizione. La parte di disimpegno di questa rete è in realtà già iniziato da tempo, con un conseguente obbligo da parte di tutti gli utenti. Il provider li ha infatti avvisati di sostituire le proprie vecchie SIM card con capacità inferiore ai 128k (per chi ne fosse in possesso). Pr completare questo switch, tutti gli utenti dovranno recarsi obbligatoriamente all’interno di uno store della TIM, riconsegnando materialmente la vecchia scheda e acquistandone una nuova. Il cambio costerà la cifra di 15 euro.

Tim, arriva la svolta sulle SIM card: chi è obbligato a cambiarla

I clienti che procederanno all’aggiornamento avranno a disposizione una nuova SIM, di ultima generazione, che in base al proprio modello di smartphone gli consentirà di navigare con rete 4G o 5G. Tuttavia c’è da dire che i 15 euro che verranno richiesti per la sostituzione della scheda verranno comunque rimborsati sotto forma di credito residuo. In più verrà aggiunta la possibilità di effettuare chiamate senza limiti per 30 giorni, verso tutti i dispositivi fissi e mobili in Italia. D’altro canto, però, per tutti coloro che decidessero di non provvedere all’aggiornamento o non ne fossero al corrente, va ribadito che a partire da aprile non potranno più accedere alla connessione internet. Per chi ha una scheda da 128k o superiore, non è prevista nessuna sostituzione, avendo già la compatibilità con la rete 4G. Si ricorda che per rimanere a conoscenza di tutte le novità e gli aggiornamenti è sufficiente collegarsi sul sito ufficiale di Tim.