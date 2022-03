Royal Family, Harry sempre più lontano: un altro passo azzardato compromette tutto

Più passa il tempo e più Harry si allontana dalla Royal Family. A peggiorare le cose sono gli ultimi passi azzardati commessi dal principe.

Per il Giubileo di Platino era previsto il ritorno di Harry a corte ma al di là della guerra e della pandemia, qualcos’altro lo blocca a Londra. “Non credo potrebbe passare momenti sereni insieme alla Royal Family”, ha detto l’esperto Tom Bower: scopriamo il motivo.

Secondo l’esperto Tom Bower il ritorno di Harry a corte, previsto per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, resta una grande incognita. Dopo le dichiarazioni scritte da Harry nel memoir, in uscita in autunno, la sua permanenza accanto alla Royal Family potrebbe essere segnata da momenti poco gradevoli.

Dunque, altro che ‘caso-sicurezza’. Ad ostacolare Harry potrebbero essere le affermazioni fatte nel suo racconto autobiografico. “Adesso il duca sta vivendo un dilemma pazzesco perché vorrebbe rivedere l’amata nonna, ma è consapevole che la sua nuova autobiografia-bomba, in uscita in autunno, potrebbe portare tensioni”, ha spiegato ancora Bower al Daily Mail.

Harry, le sue dichiarazioni lo allontanano sempre di più dalla Royal Family

Quanto Harry abbia rivelato nel libro è top secret ma stando alle indiscrezioni trapelate attraverso i tabloid inglesi, le sue affermazioni potrebbero ulteriormente compromettere il suo rapporto con la famiglia reale. Difatti, sapendo il contenuto del suo memoir, “pare assai difficile che il duca riesca a passare momenti sereni insieme alla Royal Family”.

Harry ha più volte annunciato di aver scritto un resoconto vero e accurato, parole che hanno preoccupato e non poco Elisabetta II. Insomma, per scoprire quanto il duca di Sussex sia arrivato a dire nel suo racconto autobiografico bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Intanto i suoi rapporti con la Regina sembrano essere sempre più compromessi proprio a causa del memoir e a temere più di tutti sarebbe Camilla di Cornovaglia. Difatti Harry ha affrontato la morte di Diana e le incomprensioni subentrate con papà Carlo.