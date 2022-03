Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, spunta la diffida: indiscrezione pazzesca

Rosalinda e Dayane sono diventate amiche nella Casa del GF Vip 5 ma il loro rapporto fatto di alti e bassi continua a far discutere: la diffida.

Al GF Vip 5 tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello era nata una grandissima amicizia anche se alcune dinamiche nella Casa le hanno portate spesso ad essere l’una contro l’atra. Dopo il reality però l’attrice e la modella si erano ritrovate ma, ad oggi, il loro rapporto ha nuovamente preso una piega diversa.

Solo alcuni giorni fa Dayane Mello ha festeggiato il suo compleanno e tra i tanti invitati mancava Rosalinda Cannavò, ma nessuno si è meravigliato. Difatti, che la loro amicizia fosse giunta al capolinea era cosa ben nota, ma adesso sono puntate fuori importanti indiscrezioni. A rivelarle è stata proprio l’attrice a Casa Chi.

“Io non ero al compleanno di Dayane, ne approfitto per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno anche criticato perché non le ho fatto gli auguri”, ha chiosato l’ex gieffina annunciando la diffida. “In realtà dopo avere ricevuto una diffida, tra l’altro a casa dei miei genitori giù in Sicilia, in un periodo molto difficile per mia madre, mi sembrava paradossale ricevere l’invito. E ovviamente, anche se l’avessi ricevuto, non avrei accettato”, ha dichiarato Rosalinda nell’ultima puntata di Casa Chi.

Rosalinda Cannavò, amicizia finita con Dayane Mello: la modella ha trovato l’amore? Indiscrezione pazzesca

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò a Casa Chi pare proprio che l’amicizia con Dayane Mello, nata nella Casa del Grande Fratello Vip 5, sia arrivata al capolinea. D’altronde stando a quanto rivelato anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, in questo momento la modella brasiliana avrebbe altro a cui pensare.

E già, la Mello starebbe frequentando l’imprenditore Alberto Franceschini. A Casa Chi Parpiglia ha rivelato: “Mi sono arrivate delle foto via WhatsApp di Dayane Mello insieme all’imprenditore e modello Alberto Franceschi. Lui era passato alla cronaca rosa perché è stato il compagno, nel momento più alto della sua carriera di influencer, di Alice Campello che lo tradì con Alvaro Morata”. I due sarebbero stati beccati mentre si baciavano in una discoteca.