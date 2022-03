Roma, manifestazione contro la guerra in Ucraina: “L’umanità ha dimenticato la storia”

Da Piazza Repubblica a Piazza San Giovanni, un corposo corteo per chiedere lo stop all'invasione della Russia nel territorio ucraino. A Roma è andata in scena una nuova iniziativa in favore della pace e per invocare il cessate il fuoco, e tra i manifestanti c'è chi sottolinea la necessità di imparare dal passato: "La storia ci ricorda che le cose non finiscono mai se l'umanità non sta attenta". Servizio di Angelo Andrea Vegliante