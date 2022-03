“Non voglio stare più vicino a lui”, Arisa contro Flavio Insinna: cos’è successo in diretta TV. La cantante se l’è presa con il conduttore Rai

Durante l’ultima puntata de ‘Il cantante mascherato’, Milly Carlucci ha assistito ad una scenetta davvero niente male tra Rosalba Pippa e il noto presentatore dell’Eredità.

Il venerdì sera di Rai 1 in questo marzo 2022 è caratterizzato dall’appuntamento con la nuova stagione de ‘Il cantante mascherato’. Il format condotto da Milly Carlucci sta riscuotendo un ottimo successo di ascolti e vanta sempre ospiti di primo piano. Nella terza puntata, quella andata in onda nella serata di venerdì 4 marzo, a rubare la scena è stato un colorito botta e risposta tra Arisa e Flavio Insinna. Entrando nello specifico, la scenata della cantante genovese è nata dopo l’esibizione della Lumaca. Come al solito è l’unica maschera del gioco la cui identità è quasi impossibile da scoprire e questo ha creato il piccolo attrito.

Il presentatore de L’Eredità ha domandato al concorrente nascosto che età avessero tutti i componenti della maschera e la risposta è stata 100 anni. Arisa ha esclamato che a suo avviso poteva trattarsi di tanti giovani, ma Insinna l’ha stroncata con una battuta fulminante: “Certo dei giovani di 100 anni”. A dire la verità a creare il malcontento di Rosalba Pippa (vero nome all’anagrafe) erano state anche altre freddure nei suoi confronti, sparse qua e là dal presentatore romano. Ad un certo punto la cantante si è rivolta in modo serio a Milly Carlucci e ha chiesto: “Senti per favore mi puoi cambiare di posto? Non voglio stare più vicino a lui mi prende troppo in giro“.

Il cantante mascherato, botta e risposta tra Flavio Insinna e Arisa: deve intervenire Milly Carlucci

Nonostante i due giudici avessero dimostrato di essere in buona sintonia nelle prime due puntate, in questa terza qualcosa è andato storto. Evidentemente Insinna deve aver esagerato, tanto che Arisa gli ha anche esplicitamente detto: “Ma stasera ce l’hai con me?“.

Con la solita maestria Milly Carlucci ha preso in mano la situazione e ha chiuso la scenetta con delle allegre risate, mettendoci una pietra sopra.

Tuttavia anche Francesco Facchinetti e Caterina Balivo hanno avuto un piccolo scambio di vedute, in una serata piuttosto esplosiva.

Il figlio d’arte, ipotizzando che sotto la maschera della Medusa ci fosse Bianca Guaccero, facendo leva sulla loro presunta rivalità ha scoccato una provocazione: “Li sotto c’è una tua grandissima amica”. La battuta non è troppo piaciuta alla Balivo che ha incassato a denti stretti.