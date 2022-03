Milly Carlucci, weekend amaro per l’amata conduttrice: è successo davvero

Il weekend comincia male per l’amata conduttrice Rai, Milly Carlucci. Assente sul piccolo schermo da due settimane, il suo ritorno non è stato soddisfacente.

Milly Carlucci è tornata al timone de Il Cantante Mascherato dopo la pausa della scorsa settimana. Nel rispetto di quanto stia accadendo in Ucraina, Stefano Coletta aveva deciso di annullare la messa in onda dello show dando spazio alle repliche di Montalbano.

Nella serata di ieri, venerdì 4 marzo, Milly Carlucci è tornata su Rai Uno con il suo show. Ricordiamo che la scorsa settimana, venerdì 25 febbraio, la conduttrice Rai per rispetto della drammatica situazione che si sta vivendo in Ucraina con l’invasione dei russi, non è andata in onda. Il suo ritorno però non è stato soddisfacente.

Difatti Milly Carlucci ha perso contro Vanessa Incontrada, ma scendiamo nel dettaglio. Il Cantante Mascherato in onda su Rai Uno ha conquistato l’attenzione di 3.086.000 telespettatori pari al 17.14% di share. L’ultimo episodio della Fiction Mediaset Fosca Innocenti con la Incontrada su Canale Cinque, ha registrato l’interesse di 3.398.000 spettatori pari al 16.45% di share.

Milly Carlucci battuta da Fosca Innocenti: tutti i dati sugli ascolti

Come dicevamo il ritorno di Milly Carlucci sul piccolo schermo non è stato soddisfacente per Rai Uno. La conduttrice, nella serata di venerdì 4 marzo 2022, si è sfidata con l’ultimo episodio di Fosca Innocenti riuscendo a conquistare solo il secondo gradino sul podio degli ascolti. Ma veniamo adesso a tutte le preferenze espresse dal pubblico sul piccolo schermo.

Su Rai Due Tg2 Post ha raccolto l’attenzione di 1.150.000 spettatori e il 5% di share. Italia 1 ha proposto The Transporter Legacy riuscendo ad interessare 1.039.000 telespettatori pari al 4.6% di share. Su Rai Tre La promessa dell’alba ha segnato il 3.7% di share con 793.000 spettatori posizionati davanti al piccolo schermo. Su Rete 4 Quarto Grado ha raccolto 1.317.000 spettatori pari al 7.8% di share.

Su La7 Propaganda Live è stata seguita da 928.000 spettatori e il 5.8% di share. TV8 ha proposto Quattro Matrimoni riuscendo a catturare l’attenzione di 281.000 spettatori e l’1.4% di share. Infine sul Nove Fratelli di Crozza hanno raccolto 1.200.000 telespettatori con il 5.3% di share.