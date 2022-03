Michael Schumacher, l’annuncio è da brividi: hanno pensato tutti a lui! Il campione tedesco è sempre un punto di riferimento nel mondo della F1

La Red Bull, dopo aver strappato ad Hamilton il titolo mondiale piloti con Verstappen, punta ad aprire un ciclo lungo e vincente, come fatto dalla Ferrari nei primi anni 2000.

Il Circus della Formula 1 è rimasto orfano delle gesta di Michael Schumacher per molti anni. Altri campioni hanno vinto titoli in questo lasso di tempo ma nessuno è stato più accostato alla grandezza del ‘Kaiser‘ (forse solo Vettel per un breve periodo). Poi lo strapotere di Hamilton con la Mercedes, i record della Rossa frantumati e l’obiettivo dell’inglese di diventare il primo a raggiungere 8 campionati, hanno riproposto il parallelismo con uno dei più grandi di sempre. Eppure, nonostante le numerose vittorie (anche superiori), Lewis non ha messo tutti d’accordo sul ruolo di erede designato di Schumi. Questione di approccio e di stile di guida, come spiegato qualche tempo fa alla perfezione da Nico Rosberg. Lui li ha conosciuti bene, gareggiando con entrambi e sottolineava come: “Michael era più maniacale nel lavoro, mentre Lewis si affida al suo talento“. Un metodo diverso che ha portato in entrambe i casi a risultati straordinari. Questa stessa strada vuole ripercorrerla anche Max Verstappen, fresco di primo titolo e già alla ricerca del bis.

In settimana il pilota orange ha rinnovato il suo contratto con la Red Bull fino al 2028, con massima soddisfazione da ambo le parti. Il team principal Christian Horner ha le idee chiare per il futuro e alla BBC ha dichiarato: “Con la divisione Red Bull Powertrains che lavora per i nuovi regolamenti sui motori per il 2026, volevamo assicurarci di avere il miglior pilota sulla griglia assicurato per quell’auto”.

Poi aggiunge: “Ricercare un ambiente stabile, ottimizzando le pratiche di lavoro attorno al solito gruppo coeso, penso sia il modo migliore per raggiungere il successo”. I media inglesi hanno paragonato questo tipo di approccio al modello utilizzato dalla Ferrari con Michael Schumacher. Il tedesco ha trascorso 11 stagioni a Maranello (dal 1996 al 2006) conquistando ben cinque titoli piloti e sei costruttori. In molti considerano proprio Verstappen il vero erede del ‘Kaiser‘, per modo di approcciare le gare e meticolosità alla guida. Se onorerà fino in fondo il suo nuovo contratto, rimarrà per ben 12 anni nella stessa scuderia, battendo anche la fedeltà di Schumi a Maranello. Anche dal punto di vista economico ha ricevuto un trattamento da primo della classe, con oltre 40 milioni di euro di contratto annuale (bonus compresi). Insomma una nuova era si sta per aprire.