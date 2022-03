Isola dei Famosi 22: cast ufficiale, questa coppia è davvero pazzesca. Mancano poco più di due settimane al via del reality di Canale 5

I giochi sono fatti anche se nessuno è ancora partito. Mancano poco più di due settimane al via dell’Isola dei Famosi 22, in prima serata su Canale 5 dal 21 marzo. E finalmente il cast dei concorrenti è completo, con alcune sorprese.

La formula di questa nuova edizione, condotta ancora una volta da Ilary Blasi che torna a far coppia con Alvin come inviato in Honduras, è un po’ cambiata. Accanto a diversi concorrenti singoli, che però in questo caso diventano ‘single’, ci sono le coppie che però valgono come concorrente unico. Padri e figli, fidanzati, sposati oppure sodalizi artistici.

E in questa categoria c’è un duo che farà di sicuro impazzire il pubblico. Perché confermando le anticipazioni delle scorse settimane, Jeremias Rodriguez tornerà all’Isola dei Famosi ma questa volta lo farà con suo padre, Gustavo. Così in pratica quasi tutti il clan Rodriguez può dire di aver frequentato il reality Mediaeset.

Le altre coppie saranno Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. Ma anche tutti I Cugini di campagna che dopo aver fatto le pulci ai Maneskin di rimettono in gioco dall’altra parte del mondo

Isola dei Famosi 22: gli ultimi concorrenti ufficiali nascondono una sorpresa

Secondo TvBlog però è stato completato anche lo schieramento dei single che aveva ancora deibuchi. Tra le donne dovrebbe essere stata arruolata all’ultimo anche Jovana Djordjevic, modella e compagna di Filip che è stato giocatore in Serie A con le maglie della Lazio e del Chievo. Con lei Roberta Morise, Estefania Bernal, Ilona Staller e l’ex gieffina Floriana Secondi.

Invece tra i single uomini i nomi nuovi sono quelli del modello brasiliano Roger Balduino e del rapper Blind che ha partecipato nel recente passato a X Factor. Vanno ad aggiungersi a Nicolas Vaporidis, Marco Melandri e Antonio Zequila.ma come insegna la storia dell’Isola dei Famosi, il cast iniziale è solo una bozza perché il programma durerà circa tre mesi e altri concorrenti andranno ad aggiungersi in futuro.