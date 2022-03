Iliad, al via una vera e propria rivoluzione: la svolta è ufficiale

La rivoluzione è pronta a scattare per Iliad, che ha in mente una vera e propria svolta per chi già è cliente e per chi vuole diventarlo.

Iliad dà il via ad una vera e propria rivoluzione per tutti coloro che già sono clienti ed anche per chi ha intenzione di cambiare gestore. Andiamo a vedere qual è la grande novità che a breve arriverà sul gestore telefonico.

Iliad aveva annunciato un 2022 ricco di novità e l’operatore francese non sta deludendo le aspettative. Infatti dopo vari annunci, l’operatore è arrivato anche sul mercato della rete fissa. Adesso finalmente il colosso francese ha pubblicato tutti i dettagli della sua prima offerta per la fibra. Ancora una volta i prezzi sono a dir poco imbattibili, specialmente per tutti coloro che sono già in Iliad con la rete mobile.

Quindi per tutti coloro che già sono clienti Iliad potranno usufruire della rete con fibra a soli 15,99€, mentre per coloro che vorranno sfruttare solamente la rete fissa il prezzo è comunque vantaggioso e si parla di 23,99€ al mese. Inoltre come si legge sul sito la tariffa sarà valida per sempre e non è soggetta a rimodulazioni. Mentre l’installazione del modem avrà il prezzo di 39,99 euro una tantum. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della rete internet.

Iliad entra a gamba tesa nel mondo della fibra: i dettagli del suo servizio

Quindi secondo la prima offerta pubblicata da Iliad tutti gli utenti che avevano già sottoscritto un contratto per la rete mobile, potranno godere di uno sconto di otto euro al mese sul prezzo della fibra. Inoltre anche la qualità della rete è di assoluto livello ed è pronta a competere con colossi del calibro di Tim e Vodafone. Tutti i clienti avranno a disposizione fino a 5 Gbit/s complessivi in download e fino a 700 Mbit/s in upload. Inoltre l’offerta è disponibile per tutte quelle aeree che sono coperte nelle aree coperte con tecnologia FTTH EPON.

Inoltre sul sito sarà possibile verificare la copertura, con le velocità indicate fanno riferimento ai valori massimi teorici raggiungibili complessivamente tra porte Ethernet e Wi-Fi. Inoltre nel piano tariffario sono compresi minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia, minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali ed anche la segreteria telefonica. Sarà disponibile anche l’app iliadbox connect con la quale potrete controllare la vostra rete e tutti i dispositivi che avrete in possesso in pochissimi secondi. Con questa prima offerta, quindi, Iliad ha deciso di lanciarsi nel mercato della rete fissa.