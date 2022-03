“Ho pensato di mollare tutto”: attrice di Fosca Innocenti rivela il suo dramma

La protagonista della fiction rivelazione di Canale 5, Fosca Innocenti, ha spiazzato tutti con delle dichiarazioni fatte al noto settimanale.

Fosca Innocenti è la serie tv rivelazione di Canale 5. Diverse le protagoniste della fiction.

Oltre alla straordinaria Vanessa Incontrada e e Francesco Arca, a conquistare tutti è stata l’agente Giulia De Falco interpretata da Desirée Noferini. L’attrice interpreta il personaggio di una poliziotta omosessuale, esperta di arti marziali e spericolata sulle due ruote. L’attrice ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù Tv, dove ha raccontato di aver vissuto un periodo particolare buio in cui aveva paventato di lasciare la recitazione.

“Ero ferma da mesi, i provini continuavano ad andare male. Ero così demoralizzata che stavo pensando di mollare tutto, di cambiare vita […] Poi è arrivata questa fiction e tutto è cambiato”, ha confessato Desirée Noferini.

“È cambiato tutto da allora”. Protagonista di Fosca Innocenti sconvolge tutti: brividi

L’attrice che ha interpretato i panni di Giulia De Falco ha confessato di aver iniziato a lavorare come agente immobiliare prima di Fosca Innocenti. L’esperienza a Miss Italia le ha fatto capire che la recitazione era la sua strada. L’attrice di Fosca Innocenti ha raccontato però che la sua carriera non è sempre stata costellata di successi e che ha vissuto molti bassi: “Mi è sempre mancata la continuità. Ho passato momenti belli, ma anche molto duri, perchè il telefono non squillava più”. I momenti di vuoto l’hanno portata a mettere in discussione la sua carriera, una carriera decollata grazie alla partecipazione in Fosca Innocenti e nella soap opera Un posto al sole, in onda su Rai 3.

Desirée Noferini ha poi raccontato di essere felicemente fidanzata da quattro anni e di avere un buon rapporto con il suo ex marito. L’agente di Giulia De Falco di Fosca Innocenti ha ammesso di avere avuto in passato una storia, durata due anni, con Roberto Farnesi: “È stato il mio primo amore, ci siamo conosciuti in un locale a Firenze, io avevo sedici anni. Eravamo troppo diversi ed è finita senza rancore”.