Google, c’è l’addio definitivo: presto verrà rimosso!

Nuovo addio annunciato da Google, con un’altra funzione che a breve verrà rimossa. Andiamo a vedere la decisione presa dal colosso.

Torna a prendere decisioni drastiche Google su alcune delle sue funzioni. Il colosso dei motori di ricerca ha infatti deciso di eliminare un altro strumento che non è riuscito ad ottenere il successo sperato: scopriamo di cosa si parla.

Oramai è passato molto tempo da quando Google ha deciso di cancellare il servizio Now dalla chermata iniziale dei nostri telefoni. Nonostante ciò il colosso decise di sostituirlo con una nuova funzione come ‘Snapshot‘. Ma nonostante tutto, anche questa funzione a breve verrà eliminata.

Infatti l’azienda americana lanciò per la prima volta la funzione nel 2018. Inoltre questa era accessibile tramite Google Assistant, sebbene nel tempo abbia subito varie modifiche. Tutti gli utenti che erano soliti utilizzare il tool del motore di ricerca, adesso dovranno apprendere che la storia si ripeterà. Non sono pochi gli account che hanno ricevuto la mail d’avviso da parte di Google, che comunica l’eliminazione proprio di Snapshot.

Google, addio a Snapshot: arriva la comunicazioni a tutti gli utenti

In queste ore il motore sta inviando un messaggio agli utenti per ricordare che gli eventi in calendario, i compleanni, gli aggiornamenti meteorologici e tanto altro possono essere recuperati chiedendo direttamente a Google Assistant. Inoltre tutta l’utenza è consapevole che questa possibilità è meno utile rispetto a quel che offrono servizi come Now o Snapshot. Google ha rilasciato anche una pagina di supporto che annuncia chiaramente la fine di questo servizio.

Inoltre non è la prima volta che Snapshot è in bilico. Già nell’ultimo 2021 la funzione era scomparsa più volte dalla homepage del motore di ricerca, impedendo quindi agli utenti di accedere al feed. Inizialmente tutto ciò sembrava frutto di un bug. A quanto pare però era stata la stessa azienda a fare un test ed al momento non si sa il giorno in cui verrà rimossa ufficialmente la funzione. In questi mesi, inoltre, potrebbe prendere il posto di Snapshot Google I/O. Quindi gli utenti si preparano a dare l’addio definitivo a quest’altra amata funzione.