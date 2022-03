GF Vip, dopo l’addio ribalta tutto: nuovo colpo di scena per il reality show

A pochi giorni dalla finale del GF Vip 6, gli occhi sono già puntati sulla prossima edizione: nel cast spunta un addio ma qualcosa potrebbe ancora cambiare.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta ormai per concludersi ma intanto, dal cast, arriva il primo addio alla prossima edizione del seguitissimo reality show di Mediaset. Nonostante ciò, qualcosa potrebbe ancora cambiare: detta le sue condizioni.

Solo alcune settimane fa Sonia Bruganelli aveva anticipato il suo addio alla prossima edizione del GF Vip ma adesso qualcosa potrebbe cambiare. La moglie di Paolo Bonolis ha deciso di aprire uno spiraglio ad Alfonso Signorini ma a patto che il conduttore accetti le sue condizioni. L’imprenditrice romana si è data tanto a questa esperienza che le ha portato moltissima popolarità ma allo stesso tempo le ha tolto tanto tempo.

Ai microfoni di Super Guida Tv Sonia ha dichiarato che al GF Vip tornerebbe come opinionista ma mai come concorrente. Ad oggi è un’esperienza che non farebbe al caso suo: la produttrice televisiva non riuscirebbe a stare lontana dalla sua famiglia. Intanto prima di arrivare alle condizioni che potrebbero vederla come opinionista della prossima edizione del reality, la moglie di Bonolis ha fatto un bilancio sull’esperienza che sta per concludersi.

Sonia Bruganelli fa un bilancio sull’esperienza da opinionista al GF Vip. Prima dice addio al reality e poi il colpo di scena: detta alcune condizioni a Signorini

A pochi giorni dalla finale del GF Vip 6, Sonia Bruganelli ha voluto fare un bilancio su questa prima esperienza nelle vesti di opinionista. A tal riguardo l’imprenditrice romana ha messo a fuoco anche il suo rapporto con la collega Adriana Volpe. Come è ben noto tra le due donne non vi è mai stata grande stima. Nel corso di questa esperienza tra una punzecchiata e l’altra sembrava che le due opinioniste fossero riuscite a stabilire una tregua ma così non è stato: sono tornate l’una contro l’altra.

Ed è proprio in seguito all’addio della Bruganelli che la Volpe ha lanciato una stoccata alla 48enne sostenendo che si trattasse solo di una strategia per essere corteggiata da Alfonso Signorini. Intanto Sonia ha così replicato: “Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle”.

E a tal proposito, tenendo conto della sua esperienza in Tv, la Bruganelli ha dichiarato che, personalmente, le augurerebbe una conduzione o addirittura un programma tutto suo: “Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile..”. Ma fino a che punto ‘irripetibile’? Ci sono delle condizioni: Signorini dovrebbe dare a lei l’esclusiva. Dopo queste affermazioni, staremo a vedere quale sarà la reazione di Adriana Volpe.