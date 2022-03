GF Vip 6, furto in casa: la denuncia di Lulù Selassiè, fan increduli – VIDEO

Durante una conversazione fra alcuni inquilini, Lulù Selassié ha sganciato una bomba: all’interno del GF Vip 6 ci sarebbe stato un “furto” molto particolari. Ecco le parole della principessa e la reazione divertita di Barù.

Quando Alessandro Basciano era stato eliminato al televoto dalla casa del GF Vip 6, aveva rivolto una raccomandazione molto particolare a Sophie Codegoni: “Mi raccomando, prendi tutte le mie cose, non dimenticare nulla“. A prima vista non sembrava una richiesta strana, ma da alcune discussioni del 5 marzo è emerso un ulteriore problema nel reality.

Non è più solo chi nasconde il cibo, i problemi di pulizia o la gestione della lavatrice a creare continui battibecchi all’interno del Grande Fratello. È emerso chiaramente che c’è un’altra criticità, che riguarda soprattutto le concorrenti femminili del programma di Canale 5. A lamentare il problema per prima è stata Lulù, seguita subito da Sophie e Jessica.

GF Vip 6, l’incredibile storia che spiega il “furto”

Durante un momento di relax, Barù si è trovato a chiaccherare proprio con le tre concorrenti. Lulù ha iniziato a lamentarsi di avere ormai solo quattro o cinque paia di mutande, perchè le altre concorrenti eliminate gliele avrebbero portate via nel momento in cui si sono preparate la loro valigia per lasciare la casa del Grande Fratello.

Lulù ha voluto specificare che non si tratta di un furto di biancheria intima, bensì una distrazione di molti concorrenti all’interno del GF Vip 6. Senza fare troppo caso a quali fossero le proprie mutande e quelle degli altri, si sono portati via anche degli indumenti che non gli appartenevano. Sophie ha spiegato di essere rimasta con solo due mutande.

L’incredibile scenario: Vip smutandati o interverrà la redazione?

Barù è sembrato divertito dall’incredibile racconto, ed ha voluto scherzare con Sophie, dandole della “sporcacciona“. Lei ovviamente ha precisato che, anche se ha solo due mutande, non manca di lavarle ogni giorno. Ci è andata più pesante come al solito Lulù, che ha messo la faccenda su termini più duri.

Insomma, per la principessina arrivati ad un certo punto o si andrà in giro senza mutande, oppure si utilizzerà quelle sporche. In questa storia surreale sorge un dubbio riguardo le concorrenti eliminate dal programma: possibile che nessuna di loro, tornata a casa dopo il GF Vip, si sia accorta che aveva in valigia degli indumenti che non erano suoi?

Ecco il video in cui si vedono Lulù, Jessica, Sophie e Barù discutere del “furto” di mutande all’interno del GF Vip 6: