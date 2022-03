Gerry Scotti, annuncio in diretta: arriverà molto presto

Gerry Scotti ha voluto fare un importante annuncio riguardo un nuovo programma televisivo che lo vede coinvolto. Ecco di cosa si tratta e quali sono gli altri nomi che ha voluto ufficializzare come compagni di questa nuova avventura.

Gerry Scotti ha confermato in prima persona una notizia che gli spettatori ed i suoi fan attendevano ormai da diverso tempo. Era infatti dal 2018 che si parlava di una nuova stagione dell’amato programma, e Gerry Scotti ha spiegato nel corso di un’intervista che in questo momento sta proprio lavorando con gli autori per riportarlo in Tv.

Lo show dei record era sbarcato su Mediaset nel 2006, ed era andato in onda fino al 2015. L’edizione del 2018, trasmessa su TV8, era stata ribattezzata La notte dei sogni. La veterana del programma è Barbara D’Urso, con all’attivo tre stagioni, ma alla conduzione si sono alternati anche Enrico Papi, Teo Mammuccari, Paola Perego e Gerry Scotti.

Il 6 marzo arriva Lo show dei record, ma che fatica!

Dopo ben sette anni, Gerry Scotti ha fatto il suo annuncio a Tv Sorrisi e Canzoni: sarà lui il conduttore della nuova edizione de Lo show dei record. Si inizierà il 6 marzo su Canale 5 in prima serata. Le difficoltà che sta incontrando sono enormi: le restrizioni introdotte a causa della pandemia di Covid rendono molto difficili gli spostamenti delle persone.

Inoltre, il gruppo di lavoro della trasmissione ha iniziato le riunioni a gennaio. I tecnici hanno quindi dovuto montare e smontare enormi strutture dovendosi confrontare con il clima molto freddo della stagione. Gerry Scotti è però molto soddisfatto, ed annuncia che in studio ci saranno molte persone con un ruolo di rilievo nel loro settore.

Gerry Scotti, l’annuncio sui co-conduttori: cambieranno ogni puntata

Parlando con TelePiù, Gerry Scotti ha anche fatto un altro annuncio che riguarda Lo show dei record. Durante ogni puntata, ci sarà uno sportivo diverso ad affiancare il conduttore. I nomi che per ora sono stati rivelati sono quello di Martin Castrogiovanni, Max Biaggi, Vanessa Ferrari e Umberto Pellizzari. Coadiuveranno il commento tecnico delle prove.

Gerry Scotti, che ha voluto sottolineare più volte la mole di lavoro molto impegnativa che sta sostenendo per questa nuova edizione de Lo show dei record, ha anche richiamato il momento della sua carriera che gli ha dato più soddisfazione: “Le persone a cui ho dato 1 milione di euro grazie a Chi vuol essere milionario hanno cambiato la loro vita“.