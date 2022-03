Fosca Innocenti, arriva la seconda stagione? Decisione definitiva di Mediaset

Fosca Innocenti è sempre più vicina alla conferma sulle reti Mediaset. Andiamo quindi a vedere qual è la posizione di Mediaset a riguardo.

Dopo il grande successo della prima stagione, Fosca Innocenti è pronta ad essere confermata sulle reti Mediaset. Infatti il Biscione sarebbe pronto a girare una seconda stagione, dopo gli ottimi ascolti registrati con la serie di Vanessa Incontrada.

La serie rivelazione di questo inizio 2022 è stata senza ombra di dubbio ‘Fosca Innocenti‘. Infatti la serie con protagonista Vanessa Incontrada ha appassionato milioni di italiani. Per i fan accaniti però c’è una grande novità: la storia continua! Mediaset infatti in queste ore ha scelto di rinnovare la fiction andata in onda su Canale 5. Inoltre la rete ha creduto fin da subito nella nuova serie tv con protagonista la showgirl spagnola.

Dopo gli ottimi ascolti registrati, così, il colosso ha deciso di dare il via libera per le riprese della nuova stagione che partiranno il prossimo giugno. L’unico cambiamento degno di nota avverrà alla regia. Infatti a dirigere i nuovi episodi ci penserà Giulio Manfredonia. Quest’ultimo non è nuovo a lavorare con l’attrice spagnola. Infatti i due hanno già collaborato sul set di ‘Non dirlo al mio capo‘ in onda però sulle reti Rai.

Fosca Innocenti verrà rinnovata: a breve le riprese per la seconda stagione

Vanessa Incontrada recentemente ha parlato proprio della serie tv di cui è stata protagonista. Infatti l’attrice spagnola, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “Con le colleghe è scattata subito una splendida alchimia. Con Desirée Noferini e Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Giorgia Trasselli ci siamo viste anche fuori dal set, abbiamo mangiato insieme” – l’amatissima attrice spagnola ha poi aggiunto – “E abbiamo creato una chat di gruppo, ci sentiamo e ci prepariamo a girare la seconda stagione“.

Inoltre sempre la protagonista della serie ha rivelato che con molte probabilità nella seconda stagione sarà ostacolata da un’antagonista che le darà filo da torcere. Al momento non si sa altro sulla seconda stagione di Fosca Innocenti. Con molte probabilità però arriveranno altre anticipazioni. Intanto nella serata di ieri i telespettatori si sono potuti godere dell’ultima puntata della prima stagione, che ha lasciato tante trame ancora aperte. Vedremo se nei prossimi mesi arriveranno altre novità sulla serie Mediaset.