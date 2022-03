Federica Panicucci via da Mediaset? Arriva l’annuncio sul suo addio

Federica Panicucci via da Mediaset? La notizia sull’addio a Mattino Cinque News prende sempre più quota.

La notizia sull’addio di Federica Panicucci a Mattino Cinque News e dunque a Mediaset si fa sempre più insistente. Intanto sulla questione interviene il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone.

Mediaset potrà realmente fare a meno di una conduttrice come Federica Panicucci? A tal riguardo Cecchi Paone ha espresso la sua opinione mettendo un freno a quanto da tempo continui a circolare sul web. Il giornalista attraverso la sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv ha dichiarato testuali parole: “Non credo che Mediaset possa rinunciare a lei, punto di riferimento tanto amato dal pubblico”.

Ma cosa ha portato a pensare che la Panicucci possa realmente dire addio al gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi? Sicuramente il cambio di identità conferito a Mattino Cinque che dallo scorso mese di dicembre è stato ribattezzato come Mattino Cinque News. Stando alle ipotesi che si fanno sempre più insistenti sul web, l’allontanamento della Panicucci potrebbe essere graduale.

Addio di Federica Panicucci a Mediaset? Alessandro Cecchi Paone: “La seguirò ovunque”

Come dicevamo, Alessandro Cecchi Paone escluderebbe la possibilità che Mediaset possa realmente perdere una conduttrice valida come Federica Panicucci. Intanto il giornalista e conduttore ha dichiarato che, qualora si dovesse verificare una cosa simile, continuerà a mostrare il suo affetto alla Panicucci: “La seguirò ovunque e come me lo faranno tanti altri“.

La conduttrice ogni giorno su Canale Cinque riesce a confezionare puntate con un ricco carnet di ospiti in studio e collegati da diverse parti del mondo garantendo, in termini di ascolti, il successo a Mattino Cinque. Insomma, detto ciò non ci resta che attendere eventuali comunicazioni dal gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi nonché dalla stessa Federica. Per il momento il suo addio a Mediaset resta solo una voce di corridoio e non sarebbe questa la prima volta.

Ricordiamo che anche durante la pausa estiva, prima che la nuova stagione televisiva avesse inizio, si parlava già della sua sostituzione a Mattino Cinque: dopo 13 anni di grande collaborazione con l’ammiraglia di Cologno Monzese c’era chi sosteneva che al posto della Panicucci a Mattino Cinque sarebbe subentrata Simona Branchetti: quest’ultima nel periodo estivo ha sostituito l’amata conduttrice con Morning News.