Elisabetta Gregoraci ricorda il terribile lutto: messaggio straziante sui social. Un momento davvero difficilissimo per l’ex compagna di Briatore

La showgirl ha affidato ad Instagram la notizia più dolora da dare a tutti i suoi fan. Ovviamente non sono mancati i messaggi9 di affetto e vicinanza in questa difficile situazione.

La perdita dei genitori è sempre un momento difficilissimo per tutti. Dover lasciare andare figure così importanti rientra nelle più complesse dinamiche psicologiche da sempre parti dell’uomo. Specie se il legame con i suddetti è stato fortissimo, il distacco è davvero duro da mandar giù. Elisabetta Gregoraci lo sa bene, avendo perso la mamma prematuramente nel 2010 (aveva solo 51 anni). Per commemorarla la showgirl calabrese ha deciso di postare una storia davvero molto toccante su Instagram, nella giornata di ieri. La signora Melina era infatti scomparsa il 4 marzo di 12 anni fa e ieri avrebbe compiuto 63 anni. Impossibile dimenticare la ricorrenza per l’ex compagna di Flavio Briatore. Foto e parole che lasciano trasparire un affetto immutato e una pura e sentita commozione, a cui tutti i suoi fan non hanno potuto far altro che accodarsi.

Elisabetta Gregoraci ricorda la madre scomparsa: la storia Instagram è molto toccante

“Il 4 marzo, un giorno importantissimo, nasci tu mamma. La persona che mi ha messo al mondo, la mia vita, colei che mi ha insegnato tutto. La mia migliore amica, la mia confidente, la mia guida, il mio tutto. ovunque tu sia mammina mia auguri. Sicuramente ti staranno festeggiando come meriti. Io pagherei qualsiasi cosa per abbracciarti“, spiega la Gregoraci su Instagram. Nella storia ci sono le immagini più belle che le vedono insieme, il tutto accompagnato dal brano ‘Ovunque sarai’ di Irama. Un montaggio davvero toccante per una persona che ha rappresentato tantissimo nella vita di Elisabetta. Lei stessa qualche tempo fa ricordava come: “E’ la persona più importante della mia vita, una donna meravigliosa. Penso a lei tante volte nella mia giornata, nella mia giornata di mamma e di donna. Mi ha fatto sempre capire quanto fosse importante la famiglia e la ringrazierò sempre per questo”. Nonostante la separazione fisica, però, nel cuore ci sarà sempre posto per un ricordo speciale e per una connessione di anime.