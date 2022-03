Can Yaman, arriva il nuovo progetto: sarà la consacrazione?

Can Yaman è ormai arrivato alla resa dei conti: sta per arrivare il nuovo progetto che potrà confermare la sua consacrazione come attore internazionale di successo oppure potrà decretare il suo ridimensionamento ad attore di soap opera.

Can Yaman è ormai assente dal piccolo schermo italiano da circa un anno. L’attore turco, però, non si è mai fermato un attimo. Ha ormai completato le riprese di Viola come il mare, il suo primo progetto italiano dove sarà uno dei protagonisti. Allo stesso tempo, sta lavorando su una nuova opportunità con la Disney che lo riavvicina alla Turchia.

Il giornalista Alessandro Cecchi Paone si è trovato a dover esprimere la sua opinione su Can Yaman, sollecitato da un lettore della sua rubrica su NuovoTv. La lettera pubblicata sul settimanale è velatamente polemica, e pone la chiara domanda su quali siano le reali qualità professionali dell’attore turco, che fino ad oggi si sarebbe distinto per la bellezza.

Can Yaman, il nuovo progetto sarà la svolta?

Cecchi Paone non entra nel merito di quelle che il lettore di NuovoTv definisce le soap opera di scarso valore artistico a cui avrebbe preso parte l’attore. Il giornalista si sofferma piuttosto sul nuovo progetto a cui Can Yaman prenderà parte nel prossimo futuro. Si tratta proprio di Sadokan, ruolo per il quale ha ricevuto anche la benedizione di Kabir Bedi.

Secondo il giornalista, in quel momento arriverà la resa dei conti per Can Yaman, che in questi mesi si è fatto vedere durante duri allenamenti in preparazione del ruolo. Quello che però sembra sfuggire a Cecchi Paone è il ruolo moderno delle stelle del mondo dello spettacolo, che ormai non è più limitato solo alle presenze al cinema ed in Tv.

I motivi del successo dell’attore: è proprio tutto come appare?

Can Yaman, infatti, non ha mai lasciato veramente l’Italia. Ha prodotto a livello globale un profumo, che è andato più volte sold-out. La stessa sorte è toccata alla sua autobiografia, che è andata subito a ruba. I social media, inoltre, sono stati utilizzati per una fidelizzazione molto particolare degli ammiratori.

I contenuti condivisi sui profili di Can Yaman sembrerebbero voler confermare che nella vita reale è proprio come lo si è visto nelle soap opera che gli hanno regalato il successo. Di questo personaggio si sono innamorati i suoi ammiratori, nonostante il gossip della presunta finta relazione con Diletta Leotta abbia rischiato di intaccare la popolarità.

Ecco una delle ultime interviste rilasciate in italiano da Can Yaman: