Allievo di Amici sbarca a L’Isola dei Famosi? C’è l’annuncio

È possibile passare direttamente dal palco di Amici a quello de L’Isola dei Famosi? A sentire quanto ha raccontato un volto amato del programma, ci sono ottime possibilità. Ecco cosa è successo e cosa ha risposto all’offerta l’interessato.

In questi giorni si sta consolidando definitivamente il cast della prossima Isola dei Famosi 2022. La conduttrice Ilary Blasi è stata la prima ad essere riconfermata, e successivamente è stato reso noto un importante cambiamento nel format. Quest’anno, infatti, parteciperanno al reality show sia delle coppie che dei single.

L’Isola dei Famosi 2022 inizierà subito dopo la fine del GF Vip 6 e di C’è posta per te, ovvero il 19 marzo. A metà del mese inizieranno anche le fasi finali di Amici 21, che infatti passerà dalla trasmissione pomeridiana al Serale. A tal proposito, un ex allievo del programma ha voluto rivelare di essere stato contattato dalla redazione de L’Isola.

Da Amici a L’Isola dei Famosi: perchè ha rifiutato?

Quasi all’improvviso e senza nessun apparente motivo, se non quello delle continue indiscrezioni e dei nuovi nomi ufficiali de L’Isola dei Famosi, l’ex ballerino di Amici ha voluto rivelare di essere stato ad un passo da partire anche lui per l’Honduras. Pur di averlo nella trasmissione, gli sarebbero stati proposti ruoli diversi.

Inizialmente, infatti, Andreas Muller stava contrattando la sua presenza in qualità di naufrago nel reality show di Canale 5. Quando alla fine decise di rifiutare l’offerta, gli autori decisero di ripiegare sull’offerta di collaborare come inviato. Neanche questa proposta piacque ad Andreas, che comunque era molto concentrato sul Serale di Amici.

Andreas Muller, dopo l’addio alla Peparini sparisce dalla scuola

Andreas Muller si è qualificato secondo ad Italia’s Got Talent ed ha vinto Amici 16. All’interno della sua compagnia di danza ha conosciuto Veronica Peparini, che poi è diventata anche la sua fidanzata. Ad inizio di Amici 21 era presente in qualità di ballerino professionista, ma adesso sembrerebbe essere scomparso dalla scuola.

Ecco l’annuncio fatto dall’ex ballerino di Amici: chissà perchè ha rinunciato a partecipare con qualunque ruolo a L’Isola dei Famosi.