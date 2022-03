WhatsApp, come abbandonare un gruppo senza farsene accorgere: che trucco

Spunta su WhatsApp un metodo per abbandonare un gruppo evitando che gli altri se ne accorgano: andiamo a vedere come fare.

Sono tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp, uno di questi ci permetterà di abbandonare un gruppo senza che gli altri se ne accorgano. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile farlo e come applicarlo sul servizio di Meta.

Spesso i gruppi di WhatsApp possono essere davvero fastidiosi, ma uscire non ci fa sentire a nostro agio. Infatti spesso chi esce dalle chat con tante persone è soggetto a critiche, però esiste un trucco che vi permetterà di abbandonare la conversazione senza che nessuno se ne accorga. Il trick è molto semplice e potrà essere utilizzato da qualsiasi tipo di utente. Andiamo quindi a vedere come evitare che gli altri contatti vedano la nostra uscita dal gruppo.

Prima di tutto bisognerà strisciare la chat del gruppo verso sinistra facendo comparire le opzioni a lui relative. Giunti qui troverete il menu della conversazione e tra le opzioni potrete scovare ‘Disattiva Notifiche‘. Una volta cliccato qui dovrete solamente disattivare le notifiche per ‘Sempre‘ ed il gioco è fatto. Così facendo infatti non vi apparirà più l’alert riguardante quel gruppo.

WhatsApp, a breve si potrà stoppare un audio e riprenderlo anche su Android: la novità

Un nuovo aggiornamento è arrivato sul canale beta di WhatsApp per Android. Stiamo parlando della versione 2.22.6.7 dell’app che introduce la possibilità di interrompere gli audio mentre li state registrando, per poi riprenderli in un secondo momento. Questa funzione è già funzionante completamente per tutti gli utenti Apple. Questa è una vera e propria manna dal cielo per tutti gli utenti che ricevono una chiamata mentre stanno registrando un audio e sono costretti a cancellarlo.

Non appena la funzione innovativa avrà completato i test sulla versione Beta e passerà alla versione stabile, l’utente avrà quindi la possibilità di interrompere l’audio per qualsiasi evenienza e poi successivamente riprenderla. Inoltre tutta l’utenza avrà la possibilità di mettere in pausa un audio anche senza aver ricevuto una chiamata. Inoltre sulla versione di WhatsApp Beta 2.22.6.7 per Android sarà possibile visualizzare anche le onde sonore quando si parla.