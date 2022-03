Ucraina, in coda al Consolato per arruolarsi e portare aiuti: “Se mi vogliono sono pronto a partire”

"Le porte del Consolato generale d'Ucraina a Milano sono aperte agli aspiranti legionari". E’ quanto si legge su un post pubblicato sulla pagina Facebook del Consolato, datato 28 febbraio, rimosso mercoledì pomeriggio. "Vi aspettiamo e vi siamo infinitamente grati per l'interessamento", conclude. Al consolato si sono così presentati alcuni dei volontari che sono pronti a partire per combattere: dal rapper Danilo al bodyguard Christian, in diversi hanno deciso di andare a dare la loro disponibilità per arruolarsi.