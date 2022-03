“È una mia decisione e Sossio ne soffre”, Ursula esce allo scoperto: delusione per i fan

Ursula Bennado e Sossio Aruta stanno insieme da un bel po’ di tempo, convivono ed hanno con loro una figlia, ma i problemi nella coppia non mancano

Una bellissima coppia nata nel programma Uomini e Donne, col tempo i due sono riusciti a trovare un equilibrio che ad oggi è diventato il loro punto di forza. Tuttavia, una decisione presa da Ursula fa soffrire Sossio.

Da tre anni una coppia inseparabile, tra alti e bassi come nelle migliori relazioni, Ursula Bennardo e Sossio Aruta adesso non possono stare l’uno senza l’altra. Uomini e Donne con Maria De Filippi al comando hanno fatto da Cupido a due personalità molto forti, con propri ideali e che sono riusciti a trovare un compromesso, un equilibrio nella coppia.

Meno di un anno dopo essere usciti insieme dal programma, i due sono tornati in studio con una fantastica sorpresa: Bianca. La coppia, infatti, ha dato alla luce una meravigliosa bambina che è diventato l’anello mancante dei due. Nonostante abbiano vissuto un periodo di crisi, Sossio e Ursula sono riusciti a riprendersi la loro vita e continuare il loro cammino insieme. Ciononostante, c’è ancora un tassello che l’ex dama del dating show non riesce a superare: “Finché non mi sentirò pronta e sarò felice al solo pensiero, non mi sposerò”. Di questo, però, Sossio ne soffre molto come lei stessa ha raccontato a Uomini e Donne Magazine.

Ursula su Ida e Riccardo: “Odio chi fa la vittima”

La coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha inizialmente fatto sognare tutti, poi le cose sono andate come tutti sappiamo, adesso ognuno si è fatto una propria vita. Tuttavia, la dama bresciana soltanto di recente ha ammesso in studio: “La storia con Riccardo è stata indimenticabile e non la scorderò mai, quindi quando ci ripenso rivivo le emozioni di allora”.

A proposito dei suoi vecchi colleghi, Ursula Bennardo è dispiaciuta per come siano andate le cose, vedendoli veramente innamorati, ma poi aggiunge una stoccata che sembra essere rivolta tutta alla dama: “Credo anche che in tv sia emerso il contrario di ciò che hanno vissuto: non c’è una vittima e un carnefice, ognuno dovrebbe mettere in discussione i propri limiti e i propri sbagli. Odio chi fa la vittima e addossa solo colpe agli altri”.