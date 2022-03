Soleil Sorge, svelata l’identità del fidanzato: il clamoroso gesto prima dell’ingresso al GF Vip

Su Internet è spuntata l’identità del vero fidanzato di Soleil Sorge. L’uomo, prima dell’ingresso in casa della gieffina, ha fatto un clamoroso gesto.

Si torna a parlare di Soleil Sorge, dopo che i fan del GF Vip hanno scoperto l’identità del suo vero fidanzato. L’uomo, inoltre, prima dell’ingresso nella casa della sua amata avrebbe fatto un clamoroso gesto: cos’è successo.

In molti hanno notato che da quando è entrata nel GF Vip, Soleil Sorge non fa altro che parlare del suo fidanzato. Però nessuno, né tra i gieffini né tra il pubblico a casa, ha mai visto la dolce meta dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Così in molti è nata una curiosità nel scoprire chi è il misterioso uomo. A fare il nome del fidanzato di Soleil, però ci ha pensato, Fanpage.

Infatti come si legge sulla pagina dedicata al gossip del portale informativo: “Carlo Domingo, il fidanzato siciliano di Soleil Sorge che lavora nel mondo della moda“. Inoltre stando sempre a Fanpage l’uomo lavora nel mondo della moda. I più cari lo conoscono per essere un uomo molto riservato. Figlio di Giusy Parrinello ed Enzo Domingo, quest ultimo è riuscito ha messo a frutto la sua passione per la moda e per la tradizione sartoriale del nostro Paese. Inoltre da vent’anni l’uomo ha abbandonato la sua Sicilia per trasferirsi a Milano, dove ha aperto la Domingo Communication.

Soleil Sorge, scoperta l’identità del suo fidanzato: ha fatto di tutto per nascondersi

Anche Chi Magazine ha cercato di approfondire la vicenda. Infatti sul settimanale di Alfonso Signorini si legge: “Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata“.

Inoltre questo Carlo Domingo esiste davvero, ma avrebbe fatto di tutto per nascondere la sua identità. Infatti sempre Chi Magazine ha rivelato che prima dell’ingresso di Soleil nella Casa del Grande Fratello, Carlo ha deciso di cancellare tutti i suoi social. Ma non solo, l’imprenditore avrebbe scelto anche di pagare diversi soldi per eliminare le sue foto da Google. Tutti questi sforzi, però, si sono rivelati inutili visto che alla fine si è scoperta l’identità e la faccia dell’imprenditore.