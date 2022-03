Sanremo, chi condurrà le edizioni 2023 e 2024: la decisione è ufficiale

La decisione per le prossime due edizioni del Festival di Sanremo è stata presa: adesso il nome per la conduzione della kermesse è ufficiale

Condurre il Festival di Sanremo è il sogno di ogni conduttore, così come un allenatore sogna di portare in campo la propria nazionale. Il posto di frontman della kermesse è sempre molto ambito: adesso c’è il nome per le prossime due edizioni.

Squadra che vince non si cambia, per tornare alle metafore sportive e Amadeus non può lasciare il palco del Teatro Ariston, almeno non fin quando ci sarà qualcuno all’altezza di poter condurre il Festival di Sanremo. Dopo le prime tre edizioni, quella del 2020 vinto da Diodato, 2021 vinta dai Maneskin e l’ultima vinta da Mahmood e Blanco, il conduttore sarà al timone della kermesse per altri due anni, nel 2023 e nel 2024.

Un poker di cui il direttore Rai Stefano Coletta non poteva rinunciare in alcun modo, ma ancor più senza la possibilità di sostituirlo visti e considerati i record di ascolti raccolti quest’anno. La direzione artistica di Amadeus è risultata essere vincente, quindi a lui sono affidati i prossimi due anni.

Sanremo 2023 e 2024, poker alla conduzione per Amadeus

Questa mattina, durante un incontro con l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes e Direttore del Prime Time Stefano Coletta, è stato concordato un biennale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per Amadeus. Il conduttore si è immediatamente detto entusiasta dell’idea: “Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”. Prima di lui, soltanto Pippo Baudo e Mike Bongiorno hanno condotto Festival di Sanremo per cinque edizioni consecutive.

Già a febbraio, l’amministratore delegato Fuortes aveva lasciato intendere la volontà da parte della Rai di non cambiare formazione per almeno il prossimo anno quando ammise: “Per usare una metafora calcistica ’squadra che vince non si cambia’. Sarebbe pazzesco con questo successo non pensare a una conduzione di Amadeus”. E per evitare di sedersi nuovamente a tavolino anche il prossimo anno, è stata data direttamente la direzione per altri due anni consecutivi al conduttore.