Russia-Ucraina: Putin prende il controllo della seconda centrale nucleare più grande d’Europa

La seconda riunione dei negoziati che si è tenuta ieri a Brest è terminata con un cessate il fuoco temporaneo per permettere ai civili di lasciare l’Ucraina in sicurezza, ma le trattative sono in stallo.

Poche ore dopo la fine dell’incontro tra le delegazioni russa ed ucraina infatti, i russi hanno preso il controllo della centrale nucleare Zaporizhzhia, la seconda più grande d’Europa, che fornisce il 25% dell’elettricità all’Ucraina. Ore di terrore per un incendio che poi è stato domato. I livelli di radiazione sono rimasti nella norma e le strutture essenziali non sono state compromesse, ma il rischio è stato molto forte. “Se dovesse esplodere, sarebbe dieci volte peggio di Chernobyl”, ha fatto sapere il Governo di Kiev.

Su tutti i fronti ormai, i russi attaccano con forza e la situazione peggiora in tutte le città dell’Ucraina. A Kiev, truppe regolari e volontari hanno piazzato barricate all’esercito di Putin. A Mariupol 400mila civili sono intrappolati, senza acqua, cibo e riscaldamenti. A Leopoli centinaia di profughi stanno tentando di scappare per raggiungere la Polonia.

Putin, in una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, ha ribadito che la Russia non si fermerà fino a che non avrà ottenuto il controllo dell’Ucraina.

L’Agenzia per il nucleare: “Non lasceremo cadere la richiesta ucraina nel vuoto”

“Riteniamo che l’attacco di stanotte sia un attacco russo”. Così in conferenza stampa a Vienna il presidente dell’Agenzia internazionale per l’Energia Nucleare Rafael Mariano Grossi, rispondendo alla domanda sulle accuse di Mosca che sia stata l’Ucraina a provocare l’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. “La situazione è fragile e instabile”. Ma rassicura che non si registra “nessun rilascio di radiazioni della centrale”. “L’Ucraina ha inviato alla nostra agenzia una richiesta di assistenza immediata. Si tratta di una richiesta che non lasceremo cadere nel vuoto”.

Bombardata una scuola a Zhytomir, “47 morti” a Chernihiv

Una scuola è stata bombardata questa mattina a Zhytomyr, a circa 150 chilometri a Ovest di Kiev. Non si sa ancora se ci siano state vittime. Secondo le informazioni disponibili, l’istituto aveva un rifugio sotterraneo dov’è probabile che si fossero rifugiate alcune persone. La città era stata bombardata già nei giorni scorsi, quando l’aeroporto cittadino era stato colpito da un missile partito dalla Bielorussia.

Intanto a Chernihiv si contano 47 morti dopo i bombardamenti di ieri.

Mosca: “Attacco alla centrale nucleare è stata una reazione a una provocazione di Kiev”

Il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, attraverso l’agenzia di stampa russa Tass, ha fatto sapere che l’attacco alla centrale di Zaporizhzhia è stato sferrato di conseguenza a una provocazione di Kiev.

Borrell: “La Russia usa armi vietate dalla convenzione di Ginevra”

L’Alto rappresentante Ue per gli affari Esteri ha condannato l’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, parlando di “una guerra assolutamente ingiustificabile che sta causando molte vittime con l’uso di armi severamente vietate dalla Convenzione di Ginevra”.

Sui rapporti commerciali e di fornitura energetica che l’Ue intrattiene con la Russia, Borrell ha affermato che “tutte le opzioni sono sul tavolo, compresa quella di smettere di rifornirci di gas russo”.

Draghi condanna l’attacco a Zaporizhzhia

Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha condannato “l’attacco scellerato da parte della Russia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”, definendolo “un attacco contro la sicurezza di tutti. L’Ue deve continuare a reagire unita e con massima fermezza”.

Blinken: “Nato è alleanza difensiva, non cerchiamo il conflitto, ma siamo pronti a difenderci”

Antony Blinken, segretario di Stato americano, entrando al vertice dei ministri degli Esteri della Nato, ha affermato che “la Nato è un’alleanza difensiva, noi non cerchiamo il conflitto. Ma se il conflitto viene da noi saremo pronti”. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha specificato che “l’attacco alle centrali” dimostra “l’incoscienza del conflitto”.

La Cina condanna: “Cautela su impianti nucleari”

Durante una conferenza stampa, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, ha affermato che la Cina è seriamente preoccupata per lo sviluppo della situazione ed ha invitato a “calma e moderazione nella crisi in Ucraina”, chiedendo a “tutti gli attori in campo di prevenire un’ulteriore escalation, garantendo la sicurezza degli impianti nucleari”.

In carcere contro le fake news: la nuova legge russa

La Russia ha approvato una legge che modifica il codice penale. Chi diffonderà fake news sulle operazioni dell’esercito, avrà conseguenze penali, rischiando multe e prigione fino a 15 anni. La legge è stata approvata all’unanimità dalla Duma.

I russi distruggono la centrale elettrica di Okhtyrka. Città al freddo e senza luce

Kiev chiede intervento della Nato: “Rischio catastrofe nucleare”

Il ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko ha chiesto l’intervento urgente della Nato, dopo l’attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, al Sud del Paese. “Chiediamo non solo una valutazione professionale di ciò che sta accadendo, ma un vero intervento con le misure più dure, anche da parte della Nato e dei Paesi che hanno armi nucleari”, ha scritto il ministro su Facebook. “Rischiamo un disastro nucleare”.

In un video sui social, il presidente ucraino Zelensky ha parlato di “terrorismo nucleare”. Per la prima volta nella storia dell’uomo, afferma, “uno stato terrorista vi ha fatto ricorso. Nessuno Stato prima, tranne la Russia, aveva mai compito una centrale nucleare”.

New York Post: Zelensky è scampato a tre attentati

il presidente ucraino, secondo il New York Post che cita il Times, è scampato ad almeno 3 tentato omicidi la scorsa settimana. Dietro a due tentativi di ucciderlo c’è stato il Wagner Group, contractor paramilitari sostenuti dal Cremlino. L’altro tentativo è stato effettuato dal commando di ceceni che Kiev afferma di aver eliminato. Secondo il Time ci sono più di 400 componenti del Wagner Group a Kiev.