Royal Family, quel particolare sulla Regina Elisabetta che nessuno sapeva: da non credere

Royal Family, quel particolare sulla Regina Elisabetta che nessuno sapeva. Un aneddoto davvero molto divertente che riguarda Sua Maestà

Dopo aver superato l’infezione del Covid, la monarca britannica ha ripreso le sue normali attività a Buckingham Palace. La cosa che le manca di più sono i ricevimenti a Palazzo dei leader stranieri.

Nella sua lunghissima presenza sul trono britannico, Elisabetta II si è sempre contraddistinta per due cose su tutte: i viaggi e i ricevimenti. Una specialità della casa che l’ha resa famosa agli occhi di tutti i grandi personaggi politici e non, passati a Palazzo nel corso di questi 70 anni. Nel 2022 Sua Maestà festeggia il Giubileo di Platino della sua corona, un traguardo che nessun suo predecessore era riuscito a tagliare. Nonostante abbia dovuto subire l’infezione del coronavirus, a 95 anni si è completamente ristabilita, tornando alla vita di tutti i giorni a Buckingham Palace. Proprio nella roccaforte della Royal Family, negli ultimi due secoli si sono alternati i leader di quasi tutti i Paesi del mondo, accompagnati quasi sempre dalle proprie first lady. Nessuno si è mai potuto lamentare del trattamento ricevuto, tra pietanze buonissime e un servizio davvero reale. Ma chi tra tutti è rimasto più nel cuore della Regina? Una domanda che in molti si sono fatti e che in parte potrebbe avere anche una clamorosa risposta.

Regina Elisabetta, la strana preferenza tra i presidenti americani: Trump quello che l’ha divertita di più

Nella sua storia Elisabetta II ha incontrato ben 13 diversi presidenti degli Stati Uniti. Il primo nel 1951, quando ancora era una principessa, fu Harry Truman, in una visita ufficiale a Washington DC. L’ultimo in orine temporale è stato Joe Biden, subito dopo l’elezione avvenuta lo scorso anno. “L’uomo più potente del mondo” (forse non più) e la sua First Lady, Jill Biden, hanno preso un tè al Castello di Windsor dopo il vertice del G7 in Cornovaglia. Eppure quello che ha lasciato di più il segno nel corso di tutti questi anni è stato Donald Trump. L’ex presidente statunitense sbarcò a Londra nel 2018, accompagnato da Melania. Durante la sua controversa visita, il magnate americano è stato accusato di aver violato il protocollo reale, camminando davanti alla regina durante l’ispezione delle Coldstream Guards.

Ma secondo lo storico reale Hugo Vickers, Trump è stato colui che l’ha divertita di più.

“Si capisce chiaramente che il meeting le sia piaciuto molto da un particolare piuttosto importante. Quando si sono seduti per prendere un tè nel Castello di Windsor lei lo ha tenuto lì per altri dieci o 15 minuti. La seconda visita di Donald Trump a corte è stato un autentico successo. Ha usato parole bellissime per ringraziare la regina e ha colpito nel segno“. Insomma in modo abbastanza inaspettato, il personaggio politico più apprezzato da Sua Maestà potrebbe essere proprio il criticatissimo ex leader a stelle e strisce.