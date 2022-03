La bambina nella foto oggi è una straordinaria artista e il sogno di tantissimi uomini. Impossibile non riconoscerla.

La protagonista dello scatto in evidenza, forse con sole poche settimane di vita, nasce a Roma da una famiglia circense di origini abruzzesi e calabresi.

Sua nonna Ornella detta Nelly era un’acrobata amazzone e insieme con i suoi fratelli aveva anche un circo, il circo Preziotti. Negli anni ’50 i suoi nonni fondarono il luna park dell’Eur a Roma, dove la nostra protagonista è praticamente cresciuta. Un’infanzia dunque passata tra i libri e acrobazie.

Si diploma nel 1999 presso l’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale diretta da Mariagiovanna Rosati Hansen e studia danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza. Nel 2001 dà vita al trio comico Due interi e un ridotto, insieme a Danilo De Santis e Francesca Milani. Segue un lungo lavoro a teatro in diversi spettacoli come Le nuvole di Aristofane, L’amore di Don Perlimplino con Belisa nel giardino, Plautus di Plauto, Doppia coppia di e con Max Tortora e Iressa di Lorenzo Gioielli.

Oggi è un’artista straordinaria e il sogno di molti uomini: la riconosci?

Oltre al teatro partecipa a diversi lavori in TV con Bla Bla Bla, su Rai 2, Lillo e Greg – The movie! e in radio con 610 – SeiUnoZero su Radio 2 Pelo e contropelo su Radio Kiss Kiss. Sul piccolo schermo diventa protagonista di diverse fiction quali L’ispettore Giusti con Enrico Montesano, Incantesimo, Carabinieri ed anche Il maresciallo Rocca. Su Rai 2 invece recita nella sit-com Tisana Bum Bum.

Nel 2009 entra nel cast di Mai dire Grande Fratello Show interpretando con successo diverse parodie di personaggi del Grande Fratello 9 e cantanti italiane. Nel 2016 viene scelta da Carlo Conti come co-conduttrice per la sessantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Nelle prime quattro delle cinque serate ha imitato: Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace e Belén Rodríguez.

Nel 2021 figura nel nuovo album di Ornella Vanoni, Unica, duettando nella canzone Tu/Me mentre a febbraio 2022 partecipa alla seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è la bellissima e straordinaria Virginia Raffaele.