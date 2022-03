Oggi è una conduttrice e attrice di successo amatissima dal pubblico: la riconosci?

La bambina nella foto è una famosa conduttrice e un’attrice di successo e amatissima dal pubblico.

La protagonista dello scatto in evidenza, così piccola e sorridente, è nata a Cesena il 23 maggio 1982.

Di origini sarde, nei primi anni di vita cresce all’interno della comunità di San Patrignano dove si erano conosciuti i suoi genitori. Esordisce in televisione nel 2002 entrando a far parte delle “Letteronze” – il corpo di ballo dello show di Italia 1 Mai dire domenica -, condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest, dove rimane per due edizioni. Nel 2004 è una delle ragazze che fanno parte del cast di Campioni, il sogno, un reality calcistico. Nella stagione 2004-2005 invece conduce su SKY il magazine Vetrina.

Nel 2003 dopo aver conosciuto Barbara Clara fonda il duo musicale Cinema2, noto anche oltreoceano, negli Stati Uniti. Nel 2008 il duo entra a far parte del cast fisso della seconda edizione del programma Saturday Night Live from Milano su Italia 1. Dal 2012 al 2014 ha curato un blog su Panorama chiamato She-can-dj. Successivamente per 4 anni consecutivi conduce la cerimonia finale dei premi della rete, i MIA – Macchianera Internet Awards.

Nell’estate del 2014 conduce insieme a Marco Giusti su Rai 2 il programma in seconda serata Stracult, esperienza che ripeterà anche nell’estate 2015 e nella stagione televisiva 2016/2017. Il 1º luglio 2015, in seconda serata su Rai 2, conduce la diciassettesima edizione del Premio internazionale del vino, evento realizzato con il patrocinio della “Fondazione italiana sommelier”.

Nello stesso anno conduce su Rai 3 insieme a Enrico Varriale l’ultima edizione dello storico programma calcistico Il processo del lunedì, e su Rai 2 il programma di Marco Giusti Troppo giusti, entrambi in seconda serata. Dal 6 luglio 2015 conduce il programma I Sociopatici su Rai Radio 2 mentre il 27 novembre 2015 è tra i giurati della commissione musicale di Sanremo Giovani 2015.

Nel maggio 2017 commenta le semifinali dell’Eurovision Song Contest trasmesse su Rai 4 mentre il 1º luglio presenta la settantaduesima edizione dei Nastri d’argento, trasmessa da Rai 1 il 14 luglio in seconda serata. Nel 2020 è stata una delle host del DC Fandome, una fiera virtuale legata ai personaggi DC Comics. Come avrete sicuramente capito la bambina nella foto non è altri che la bellissima Andrea Delogu.