“Non ho più lacrime”, il drammatico racconto di un’attrice: in fuga per la guerra

Amatissima attrice ritorna a parlare della guerra in Ucraina. Il suo drammatico racconto ha sconvolto tutti: scopriamo cos’è successo.

Giornate di grande angoscia per un’amatissima attrice ucraina naturalizzata italiana. La guerra nel suo Paese natale l’ha portata a vivere momenti di grande terrore: la famiglia vive proprio a Kiev.

A parlare dell’invasione russa in Ucraina è stata Anna Safroncik. L’attrice ucraina naturalizzata italiana questa volta ha rilasciato dichiarazioni molto forti ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo. La sua intervista sarà trasmessa sabato 5 marzo su Canale Cinque. Nei giorni scorsi l’attrice sui social aveva raccontato di essere in ansia per il suo papà, docente universitario a Kiev.

Anna Safroncik dall’Italia ha seguito attimo per attimo quanto stava accedendo nel suo Paese natale e nel frattempo ha cercato in ogni modo di trascinare suo padre via dalla Capitale ucraina: alla fine ce l’ha fatta. Da pochi giorni Eugenio Safroncik è arrivato in Italia riuscendo ad aggirare le bombe. L’attrice a Verissimo ha raccontato attimo per attimo la fuga del suo papà nonché il timore che gli potesse accadere qualcosa di brutto.

Il racconto drammatico di Anna Safroncik: “Sono sotto shock”

Anna Safroncik è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato la fuga di suo padre da Kiev: “Abbiamo vissuto il dramma di far scappare mio papà da un Paese bombardato”, ha chiosato la 41enne. Eugenio Safroncik assieme a sua moglie si è messo in viaggio verso l’Italia lunedì scorso ed ha trascorso un’intera giornata in stazione prima di riuscire a prendere il treno.

Anna ha raccontato ancora una volta che il padre non aveva alcuna intenzione di lasciare la sua casa a Kiev ma la guerra lo ha costretto a maturare questa sofferta decisione. L’attrice ha spiegato che nessuno mai si sarebbe aspettato un momento così drammatico in Ucraina: “È incredibile, passeggiare per Kiev era come camminare a Milano. Sono sotto shock perché non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Non mi vengono le parole.. non ho nemmeno più le lacrime!“.