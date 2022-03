Netflix, incendio sul set dell’amatissima serie: riprese compromesse? – VIDEO

Sul set dell’amatissima serie d’epoca di Netflix è scoppiato un violento incendio. Un palazzo costruito 150 anni fa è andato distrutto. Ecco di cosa si tratta e cosa si devono aspettare i fan che erano pronti ad andare al cinema a fine aprile.

Dal 28 aprile arriverà in tutti i cinema italiani la nuova pellicola che vede come protagonisti i personaggi di un’amatissima serie Netflix, Downtown Abbey: La nuova era. La pellicola ruoterà attorno a due eventi principali: la donazione di una meravigliosa tenuta nel sud della Francia, dietro cui si celeranno indicibili intrighi risalenti a molti anni prima.

Ci sarà anche un’enorme novità a Downtown Abbey: la proprietà infatti, diventerà il set di un film dell’epoca, fra la perplessità di alcuni membri della famiglia. Questo cambiamento provocherà non pochi incidenti, alcuni anche molto divertenti. In tutto questo, si consoliderà la leadership femminile della famiglia, tutta nelle many di Lady Mary.

Netflix, ecco cosa succederà a causa dell’incendio

Proprio mentre gli spettatori più affezionati alla serie stanno facendo il conto alla rovescia per tornare a vedere i propri beniamini al cinema, arriva dall’Inghilterra la notizia di un terribile incidente. Come documentato anche da un breve video diffuso dal The Scottish Sun, un palazzo che fa parte del set del film è andato completamente a fuoco.

Non sono ancora note le motivazioni di quanto è successo e non è ancora stato stabilito se l’origine dell’incendio sia dolosa. Le prime notizie che giungono dal luogo dell’incendio, avvenuto il 3 marzo, riportano che il tetto ed i pavimenti sono completamente crollati. L’edificio, che ha oltre 150 anni di storia, dovrà quindi essere demolito.

Cosa è successo e dove: il racconto del testimone oculare

Si tratta di una grave perdita per il patrimonio cinematografico inglese. Quel palazzo, inizialmente costruito per dare il posto a 200 dipendenti, era poi stato destinato alle serie d’epoca grazie alla sua architettura. Dowtown Abbey non è la sola serie Netflix che vi è stata girata prima dell’incendio: anche Peaky Blinders ha fatto delle riprese in quei luoghi.

Ecco le immagini dell’incendio della fabbrica in disuso di Dalton Mills nel Westshire, il sud dell’Inghilterra. Un testimone oculare ha riferito alla BBC che ha dapprima visto del fumo uscire dal palazzo. In poco tempo sono divampate le fiamme, che hanno subito raggiunto anche i palazzi adiacenti. La proiezione del film Downtown Abbey: La nuova era non sarà compromesso, perchè la pellicola è già completata e tradotta in italiano.