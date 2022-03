Netflix, decisione definitiva: lo stop è ufficiale!

Arriva la decisione ufficiale da parte di Netflix, che impone uno stop definitivo. Andiamo a vedere cos’è successo sulla piattaforma di streaming video.

Nuova decisione da parte di Netflix nei confronti della Russia. A causa della guerra in Ucraina, la piattaforma di streaming video ha deciso di interrompere il suo servizio nel paese: tutti i dettagli.

Anche Netflix ha deciso di mettere in pausa tutti i suoi servizi in Russia, accodandosi quindi alle decisioni prese da Disney, Warner Bros, Sony e Universal. I colossi del settore dell’intrattenimento hanno quindi deciso di non distribuire più le loro produzioni nei cinema russi. Anche Spotify in queste ore ha deciso di chiudere suoi uffici nel Paese, limitando la reperabilità di contenuti caricati dai media statali russi.

Quindi da oggi non ci saranno più delle produzioni russe nel catalogo di Netflix. Una dura presa di posizione è arrivata anche da Reed Hastings. Ad annnunciare la notizia ci ha pensato Variety. Secondo il portale, la piattaforma di streaming video ha deciso non solo di bloccare le future acquisizioni di titoli russi, ma anche di non rilasciare quelle già in programma. Tra i prodotti rilasciati quindi troviamo anche ‘Dasha Zhuk‘, con le riprese che sono state bloccate. Questa sarebbe dovuta essere la seconda serie russa sulla piattaforma dopo ‘Anna K‘.

Netflix si accorda a Disney, Warner Bros, Sony e Universal: sospeso il servizio nel paese

Netflix quindi si va ad aggiungere alla lunga lista di di case di cinematografiche che hanno deciso di dare un messaggio contro la guerra in Ucraina. Nei giorni scorsi abbiamo visto come la Disney abbia dato l’annuncio di voler sospendere tutti le sue produzioni dai cinema russi. Infatti sui propri canali ufficiali il colosso aveva affermato: “Prenderemo future decisioni commerciali in base all’evoluzione della situazione“.

Inoltre nel comunicato Disney ha fatto sapere: “nel frattempo, data la portata dell’emergente crisi dei rifugiati, stiamo lavorando con i nostri partner Ong per fornire aiuti urgenti e tutta l’assistenza umanitaria necessaria“. Lo stesso è accaduto anche per la Warner Bros. Mentre invece Spotify ha addirittura deciso di chiudere tutti i suoi uffici presenti in Russia a causa dell’immotivato attacco all’Ucraina.