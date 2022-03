Napoli, migliaia di persone alla fiaccolata per la pace: “In Ucraina bambini sotto le bombe”

Continuano, in tutta Italia, le manifestazioni per chiedere pace in Ucraina. A Napoli, nel quartiere collinare del Vomero, migliaia di persone sfilano con una bandiera arcobaleno lunga 15 metri. Una nonna ucraina residente da anni in città, Oksana, lascia la sua testimonianza: "Mio nipote fino a una settimana fa andava a scuola. Ora è sotto le bombe. Assieme ad altri miei parenti e conoscenti sta facendo costruzioni per impedire ai carri armati russi di attraversare le nostre città."