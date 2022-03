Meteo, il ciclone è alle porte: primi temporali in Italia

Nuovo colpo di scena dal punto di vista meteo, con il ciclone Burian pronto ad impattare sull’Italia: primi temporali in arrivo sulla penisola.

Il meteo sull’Italia è in continua evoluzione, con la stabilità atmosferica che però sarà minata da Burian. Infatti l’arrivo del ciclone riporterà piogge e temporali sul paese. Andiamo a vedere cosa succederà sulle varie regioni.

La stabilità atmosferica di questi giorni non è destinata ad avere vita lunga, infatti è in arrivo sull’Italia di Burian. Il ciclone freddo è pronto a sconvolgere le previsioni meteo del paese. Infatti questo gelido vento soffia sulle sterminate lande siberiane e le steppe kazake verso gli Urali, ed adesso è pronto a fare capolino sul Mediterraneo. Quindi un’ondata di gelo è pronta ad avvolgere le nostre regioni, per una settimana che vedrà i valori termici cadere a picco.

Avremo quindi un’offensiva prettamente invernale in arrivo direttamente dalla gelida Russia. Già da questo weekend avremo giornate fredde e ricche di instabilità. Questo venerdì 4 marzo risulterà freddo su gran parte delle regioni, come anche il prossimo sabato e domenica. Inoltre avremo un ritorno della neve anche sulle quote collinari. Bisognerà quindi fare molta attenzione anche sui rilievi meridionali. Andiamo quindi a vedere la situazione meteo sulla penisola.

Meteo, arriva Burian: vento gelido e calo delle temperature sull’Italia

In queste ore in Italia stanno agendo due agenti che stanno letteralmente facendo calare le temperature. Stiamo parlando del ciclone Burian, ma soprattutto della depressione balcanica, che per ora era rimasta in sordina al confine del paese. In queste ore, però, i due agenti sconvolgeranno il meteo italiano, riportando piogge e nevicate sulla penisola. Andiamo quindi a vedere la situazione meteo sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione prevalentemente instabile con piogge sparse tra giorno e sera. Infatti in Emilia-Romagna, basso Veneto e Liguria avremo un imminente ritorno delle precipitazioni. Inoltre avremo anche delle deboli nevicate oltre i 700m in Emilia. Al pomeriggio la situazione risulterà più asciutta su questi settori. Le temperature risulteranno in calo con massime dagli 11 ai 13 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione a dir poco instabile. Infatti sul settore torneranno piogge e temporali, specialmente sul versante adriatico. Diversi temporali potranno quindi colpire le Marche e l’Umbria. Torna anche la neve tra i 500 ed i 600 metri. Le temperature risulteranno in calo, con massime che andranno dai 7 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo la nuvolosità in graduale aumento. Infatti le prime precipitazioni potrebbero colpire proprio le regioni peninsulari. Inoltre proprio queste piogge assumeranno carattere nevoso 4-600 metri. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 10 ai 15 gradi.