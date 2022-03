“Tutto merito suo”: una protagonista di DOC – Nelle tue mani 2 sa chi ringraziare. Anche questo è il segreto del suo successo

Nonostante la sospensione di una settimana per lasciare spazio agli speciali sulla guerra tra Russia e Ucraina, DOC – Nelle tue mani 2 è tornata e ha ripreso a macinare ascolti. Il medical drama di Ra1 continua a piacere molto e il merito è anche della sceneggiatura.

La storia come ben sappiamo è ispirata ad un fatto di cronaca vero, ma poi si è sviluppata con altri filoni di trama molto fedeli alla realtà. Ed è stato questo uno dei merito maggiori riconosciuti dal pubblico, quello di aver portato sul piccolo schermo personaggi e vicende nelle quali tutti possono riconoscersi.

Lo conferma anche Giusy Buscemi, entrata quest’anno nel cast interpretando la psicologa Lucia Ferrari. Anche il suo personaggio, come ha raccontato a ‘TvMia’ è preso dalla vita vera. Per entrare nella parte ha frequentato lo studio del dottor Marco Scicchitano “uno dei più illustri psicologi italiani. Ero pronta a ricevere i suoi preziosi consigli professionali”. Il dottore è diventato anche consulente della serie e a lei è servito molto. “Se sono riuscita ad interpretare una professionista di quel tipo è tutto merito del dottor Scicchitano“.

Una protagonista di DOC – Nelle tue mani 2 sa chi ringraziare: cosa succederà nel futuro?

Il personaggio di Giusy Buscemi tornerà, come tutti gli altri, giovedì 10 marzo, penultima serata in compagnia della serie che vivrà il suo gran finale il 17 marzo. E la tensione all’interno dell’ospedale è destinata a crescere perché i colpi di scena non sono ancora finiti.

Le anticipazioni dicono che emergerà tutta la verità verità sulla morte di Lorenzo Lazzarini, un evento mascherato dal dottor Andrea Fanti per proteggere la figlia Carolina. Lei aveva staccato la bombola dell’ossigeno al medico per attaccarla ad un’altra paziente, su richiesta del suo collega. Ma questo fatto rischia di travolgere tutti e provocare rivoluzioni.

Intanto però il personaggio interpretato da Luca Argentero ha sempre più feeling con Cecilia. E quando la donna gli farà un’offerta quasi irrinunciabile, scatenerà la gelosia di Agnese, l’ex moglie, che invece vuole provare a stare cnora con Davide dopo aver ottenuto l’adozione di Manuel.

Nella seconda puntata puntata invece sarà ricoverato anche il padre della madre di Giulia e la dottoressa dovrà anche affrontare la presenza scomoda della madre. Ma intanto riuscirà a perdonerà Damiano? Basta poco per scoprirlo.