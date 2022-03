Un amatissima attrice di una serie tv di Mediaset è morta all’età di 54 anni a seguito di una lunga malattia. Il ricordo straziante del suo collega.

Farrah Forke è venuta a mancare all’età di 54 anni.

Era conosciuta dal pubblico per aver interpretato il ruolo della pilota di elicotteri Alex Lambert nella sitcom degli anni ’90 Wings e per la sua partecipazione alla serie Lois & Clark. È morta nella sua casa in Texas a seguito di una lunga malattia il 25 febbraio. A confermare il suo decesso e a fare il triste annuncio è stato un amico di famiglia a Deadline, People and Variety.

Anche Steven Weber, co-protagonista di Wings, ha confermato la morte della sua collega su Instagram scrivendo: “Farrah Forke è morta. Era altrettanto forte, divertente, bella e con i piedi per terra come il suo personaggio Alex in Wings.”

Mediaset, morta protagonista di un amata serie tv: “Era forte, divertente e bella”

La carriera di Farrah Forke è iniziata con un ruolo in una produzione texana di The Rocky Horror Picture Show. Dopo questa esperienza, si è trasferita a New York e ha studiato recitazione al Lee Strasberg Theatre & Film Institute. È qui che la Forke ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nel film horror di fantascienza del 1991 Brain Twisters.

Dopo essersi aggregata al cast di Wings nella quarta stagione del drama della NBC, è diventata regular nello show per tutta la sua sesta stagione. Un successo dopo l’altro che l’ha portata ad ottenere anche un ruolo ricorrente nella sitcom Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman, con Dean Cain e Teri Hatcher, interpretando l’investigatrice Mayson Drake nella seconda stagione della serie ABC.

Dopo Wings e Lois & Clark, l’attrice 54enne scomparsa in data 25 febbraio, ha ottenuto ruoli principali nelle sitcom Dweebs e Mr. Rhodes. Il suo ultimo ruolo nel mondo del cinema è stata una performance voiceover nel 2015 nella serie animata Justice League Unlimited. L’attrice aveva lasciato l’industria dello spettacolo e del grande schermo a metà degli anni 2000 per crescere i figli gemelli Chuck e Wit che oggi si stringono nel dolore della grave perdita della madre.