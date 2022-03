Isola dei Famosi, indiscrezione bomba sul prossimo naufrago: viene dal GF Vip

Dal GF Vip un’indiscrezione bomba sulla possibilità di approdare come naufrago all’Isola dei Famosi 2022 in Honduras

Il cast dell’Isola dei Famosi cominci a prendere forma, dopo Ilary Blasi alla conduzione e Alvin in Honduras ci sono una serie di naufraghi da far sbarcare in Honduras: chi ci sarà? L’ultima indiscrezione è una bomba.

Una fusione tra X Factor e l’Isola dei Famosi 2022, una bomba vera e propria perché dal talent show potrebbe arrivare uno dei pupilli di Emma Marrone: Blind. Classe 2000, concorrente di X Factor 2020, Franco Rujan, il giovane rapper perugino, potrebbe essere uno di coloro che sbarcano in Honduras come single. A diffondere l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip ed opinionista Deianira Marzano che sembra essere molto sicura della voce che gira.

Anche quella di Blind, per il momento, è un’indiscrezione, esattamente come lo è stata quella di Lory Del Santo ed il fidanzato che, poi, ha confermato la loro partecipazione: “Parto con Marco però l’ho avvisato: se guarda le altre…Lui non voleva partecipare, è terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile. Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi. E desidero osservare tutto con molta attenzione”.

Isola dei Famosi 2022, non solo Blind: tutte le indiscrezioni

Chi dovrà domare Ilary Blasi quest’anno? Di certo i naufraghi saranno divisi in due gruppi: single e coppie (amici, fidanzati, fratelli) e daranno del filo da torcere soprattutto alla padrona di casa. Oltre Lory del Santo ed il fidanzato, un’altra possibile coppia è quella formata da Guendalina Tavassi e suo fratello. Nel frattempo, però, sono stati fatti nomi come quello di Gianluca Tornese, Roberta Morise, Nicolas Vaporidis e addirittura I Cugini di Campagna.

Intanto che le poltrone da opinionisti sembrano essere stati affidati a Vladimir Luxuria e Nicola Savino, per l’Honduras è uscito un altro nome molto forte: il campione di motociclismo Marco Melandri. Non è tutto, perché, nonostante gli impegni cinematografici congiunti, altri due nomi molto forti sono stati quelli di Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne ed Antonio Zequila, ex gieffino. Tuttavia, come svelato da loro stessi, i due sembrerebbero impegnati con una pellicola da girare e produrre.