Iliad lascia tutti a bocca aperta: l’ultima offerta è fantasmagorica

Spunta una nuova ed incredibile offerta di Iliad. Andiamo quindi a vedere il nuovo piano tariffario proposto dall’operatore telefonico.

Sono sempre tanti i piani tariffari vantaggiosi offerti da Iliad. L’ultima offerta, però, è stata definita fantasmagorica da tutti, utenti e concorrenza. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli e le informazioni sulla nuova proposta della compagnia telefonica.

Non si ferma la grande ondata di promozioni proposte da Iliad. Infatti l’operatore telefonico è sempre attento sul mercato per stupire tutti con le sue promozioni. Oltre a quelle mobili, la compagnia telefonica è riuscita ad andare ancora più in alto con le sue promozioni. In questi giorni sul sito ufficiale abbiamo visto ritorno di una delle vecchie promozioni, tra le più amate che include 120 giga e con il 5G gratis.

Dopo questo grande ritorno il provider ha quindi deciso di rendere pubblica la sua offerta che promette agli utenti anche la fibra ottica. Una soluzione di cui se ne parlava da giorni, con qualche indiscrezione uscita proprio da alcuni insider del settore. L’arrivo di questo nuovo piano tariffario è anche un modo per lanciare il gestore verso nuovi orizzonti, i quali andranno quindi a superare la telefonia mobile. Infatti solo con la telefonia mobile, Iliad è riuscita a convincere oltre 9 milioni di clienti. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli.

Iliad, arriva la nuova offerta per la fibra ottica: è stupefacente

Iliad quindi ha deciso di buttarsi a capofitto nel mercato della fibra ottica. La grande novità è visibile in prima pagina sul sito ufficiale dell’operatore. Si tratta di una sola promozione, la quale varia in base a se siete già clienti sullo smartphone o meno. Infatti tutti coloro che già sono clienti Iliad potranno usufruire della rete con fibra a soli 15,99€.

Mentre per coloro che vorranno sfruttare solamente la rete fissa il prezzo è comunque vantaggioso e si parla di 23,99€ al mese. Inoltre come si legge sul sito la tariffa sarà valida per sempre e non è soggetta a rimodulazioni. Mentre l’installazione del modem avrà il prezzo di 39,99 euro una tantum. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della rete internet. Con questa prima offerta, quindi Iliad prova a sbancare il mercato della fibra ottica.