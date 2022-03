Il paradiso delle signore, il dolore dell’attore: “Anche oggi ho difficoltà”

Un attore de Il paradiso delle signore ha voluto raccontare il dolore che ancora oggi lo accompagna. Il dramma riguarda un membro della sua famiglia, e Salvatore Amato nella soap opera lo ha raccontato per la prima volta.

Ci sono a volte alcune notizie che è molto difficile affrontare, soprattutto se si è giovani. L’idea della malattia e della morte sembrano molto lontane, e quanto si presentano all’improvviso far finta di niente può essere un meccanismo di difesa per evitare di soffrire e vedere star male le persone a cui vogliamo più bene.

Questo è quello che è capitato a Emanuel Caserio, che nella soap opera Il paradiso delle signore è interpretato da Salvatore Amato. Presentatosi in studio a Oggi è un altro giorno insieme alla madre Vanda, ha concesso un’intervista a Serena Bortone che è andata a scavare molto nel personale e nell’intimo della famiglia.

Emanuele Caserio rivela il dramma di quando era piccolo

Quando era più giovane, Emanuel Caserio si è trovato a dover affrontare all’improvviso la malattia del fratello più piccolo. All’improvviso, l’attore ha raccontato che gli fu diagnosticato un tumore ai reni. Il piccolo Edoardo aveva solo dieci anni, e purtroppo non riuscì a vincere la battaglia contro il brutto male.

Emanuel Caserio ripercorre quanto successo: “Inizialmente mia mamma e mio papà affrontavano l’argomento più spesso. Io e mia sorella Jessica, invece, scappavamo in bagno. Era come mettersi davanti ad un mostro che faceva paura e che non volevo assolutamente vedere. Anche oggi ho difficoltà a parlarne“.

L’importanza della famiglia per l’attore de Il paradiso delle signore

Emanuel Caserio ha rivelato che la sua famiglia gli è sempre stata molto vicino, non solo durante la malattia di Edoardo. Quando decise di intraprendere il mestiere di attore ed avvicinarsi al mondo dello spettacolo, i genitori diventarono i suoi fan più importanti, anche se nessuno dei due appartiene in alcun modo al mondo del cinema.

Caserio ha anche voluto sottolineare le origini umili della sua famiglia, spiegando che suo padre è un operaio, mentre sua madre ha sempre fatto la casalinga. Insieme alla madre, nell’emozione generale, ha voluto intonare il brano La forza della vita di Paolo Vallesi, spiegando che ha diversi progetti in cantiere per il prossimo futuro.