Grande Fratello Vip, c’è già un concorrente per la prossima edizione: nome a sorpresa. Il reality tornerà a settembre e cominciano le manovre

Forese non durerà sei mesi come è successo nelle ultime due edizioni, ma pochi hanno dubbi sul fatto che il Grande Fratello Vip tornerà anche nella prossima stagione tv. E se Alfonso Signorini avrà ancora voglia di condurlo, sarà difficile scalzarlo.

Molto più complicato il discorso degli opinionisti perché Adriana Volpe ha già fatto capire di avere voglia di tornare mentre Sonia Bruganelli è in forte dubbio. Ma intanto sono già cominciate le grandi manovre per il cast e spuntano candidature a sorpresa. Come quella di una donna che soprattutto nell’immaginario maschile a partire dai primi anni Duemila è stata molto gettonata.

Lei è Brigitta Bulgari, nome d’arte di Brigitta Kocsis per le sue origini ungheresi. Era arrivata in Italia come modella, per un po’ di tempo ha lavorato lì e poi durante uno shooting fotografico è stata notata da un regista di film hard. Da lì ha cominciato a frequentare il set ed è stata protagonista di diversi film nel settore, anche se quello è un mondo che ha abbandonato da tempo per dedicarsi ad altro.

Intervistata dal ‘Corriere Veneto’, la 39enne Brigitta ammette che tornare in tv le piacerebbe molto: “Qualche esperienza negli anni l’ho fatta come ospite a Ciao Darwin o o al Chiambretti nigh.t Mi piacerebbe però provare l’esperienza del Grande Fratello o di un reality. Vorrei poter avere una occasione per dimostrare chi sono veramente, per mostrarmi come persona che pensa, che ha delle qualità e che ama”.

Dimostrare anche che oggi è un’altra rispetto a quel mondo perché ammette che oggi non farebbe più quella scelta anche se le ha dato popolarità e soldi. Per tutti era diventata una porno attrice e questo negli anni successivi le ha chiuso tante altre porte.

Poi c’è stata nel 2010 anche la vicenda della denuncia e dell’arresto. L’accusa era pesante: durante uno spettacolo in una discoteca umbra sarebbe stata toccata nelle parti intime anche da minorenni. L’arresto, 11 giorni di carcere ma un anno dopo è stata assolta e poi risarcita con 3500 euro. Ha fatto la dj, oggi le piacerebbe aprire un negozio per la toilette dei cani ma intanto sogna il GF Vip.