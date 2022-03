“Giuramento segreto”, rumor incredibile su Belen e Stefano De Martino: di cosa si tratta

La storia tra Belén Rodríguez e Stefano De Martino sembra procedere a gonfie vele, ma con cautela e tra i due spunta un ‘giuramento segreto’

Un ‘giuramento segreto’ che probabilmente non è più così segreto, ma i fan della coppia impazziranno a sentirselo dire. Belén Rodríguez e Stefano De Martino non sono più soltanto due bravi genitori.

Il Belén Rodríguez e Stefano De Martino gate sembra essere arrivato al suo lieto fine. Sono ormai mesi che sui principali magazine di gossip non si fa altro che parlare di un ritorno di fiamma che, evidentemente, dopo la scintilla iniziale ha preso fuoco: cene, regali, giornate passate insieme. C’è veramente bisogno d’altro? Senza dubbio due bravissimi genitori, ma non è tutto quello che c’è tra loro.

La showgirl argentino e lo showman partenopeo hanno un grande feeling a partire dal giorno zero della loro relazione e questo è evidente, ma l’indiscrezione di Nuovo ha dell’esilarante che farà impazzire i fan.

Belén Rodríguez e Stefano De Martino: la promessa di non lasciarsi mai più

Stando a quanto raccolto da Nuovo, sembrerebbe che tra Stefano De Martino e Belén Rodríguez ci sia stato un giuramento segreto secondo il quale i due non dovranno lasciarsi andare mai più. Le indiscrezioni parlano anche di una forte paura per la showgirl argentina -già rimasta scottata in passato ed ancora fresca dalla rottura con Antonino Spinalbese– è lei stessa ad essere un po’ restia dall’ufficializzare la loro ricongiunzione. Un po’ di scaramanzia si aggiunge e la conduttrice de Le Iene preferisce aspettare ancora del tempo prima di farlo sapere a tutti.

In più, sempre stando a quanto raccolto da Nuovo, non sarebbe vero che Belén Rodríguez dorme da sola, perché lei e Stefano praticamente quasi convivono a casa dello showman partenopeo. Nonostante ciò, entrambi hanno smentito la notizia di un possibile ritorno di fiamma, parlando di una meravigliosa storia che hanno vissuto e che si impegnano a fare due buoni genitori per Santiago.

Chi invece è assente da ogni gossip, è proprio Antonino Spinalbese con cui la showgirl argentina ha avuto Lune Marie. In giro, infatti, non si vedono neppure più foto in cui l’hairstylist si occupa della neonata: che fine ha fatto l’ex amore di Belen?