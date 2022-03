GF Vip 6, concorrente infrange le regole del reality show: arriva la squalifica?

Ad un passo dalla finale, concorrente del GF Vip 6 infrange le regole: arriva la squalifica? Cos’è successo.

Colpo di scena nella Casa di Cinecittà dove un vippone avrebbe infranto il regolamento. Intanto sul web si parla di squalifica. Cosa deciderà Alfonso Signorini? Scopriamo di chi si tratta ma soprattutto cos’è successo.

Ad infrangere il regolamento sarebbe stato Giucas Casella. Il vippone che in questi mesi ha conquistato il pubblico del reality show di Mediaset nella serata di ieri, giovedì 3 marzo, è stato eliminato. Con un colpo di fortuna, però, l’illusionista è riuscito a tornare in gioco grazie al biglietto di ritorno.

Arrivato di nuovo in Casa, Giucas ha preso parte alle nomination ma gli occhi elettronici posizionati in sala lo hanno immortalato mentre trasgrediva il regolamento del GF Vip. Ebbene nel video sembrerebbe palese il momento in cui Giucas, a nomination concluse, getta una carta a terra: fin qui tutto regolare se non fosse per un’altra carta rimasta sul tavolo.

Nomination al GF Vip 6, è caos tra i concorrenti. Giucas Casella ha infranto il regolamento: arriva la squalifica?

Le nomination di ieri sera, giovedì 3 marzo, hanno visto andare al televoto Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Jessica Selassiè. Sul web però circola un video ove è stato immortalato Giucas Casella mentre compie un’irregolarità. Il gieffino durante le nomination aveva tenuto due carte anziché una sola. Il suo gesto, mentre a nomination concluse butta a terra una carta, sembrerebbe essere inconfondibile.

Ebbene, se così fosse gli autori del programma dovrebbero prendere seri provvedimenti verso il vippone che già altre volte ha generato confusione durante le nomination. Intanto nelle scorse ore a Cinecittà sono esplose tantissime discussioni proprio a causa delle nomination. I vip che rischiano l’eliminazione non hanno accettato a cuor leggero le motivazioni di alcuni concorrenti. In particolar modo, a discutere pesantemente già nel corso della puntata sono state Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Il loro litigio è avvenuto nel corso di una pubblicità.