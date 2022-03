Bollette luce e gas, clamorosa decisione in arrivo: gli italiani incrociano le dita. Si cerca una soluzione al rialzo dei prezzi alle stelle

Il Governo scende in campo per mitigare una situazione che si sta facendo insostenibile. Sul piatto dovrebbero esser messi diversi miliardi di euro per aiutare gli italiani.

Quello che sta accadendo in Europa ha delle conseguenze devastanti anche per tutti i cittadini italiani. La guerra in Ucraina, tra il popolo locale (appoggiato dalla NATO) e la Russia di Putin sta sconquassando l’equilibrio politico e sociale. Non va mai dimenticato però, come i conflitti portino anche grosse influenze dal punto di vista economico. Le sanzioni nei confronti dell’ex paese sovietico hanno delle ripercussioni sui prezzi dell’energia (la maggior parte del nostro approvvigionamento di gas proviene da lì). A farne le spese come detto, sono i comuni utenti, colpiti in modo duro dagli aumenti. Le bollette sono schizzate letteralmente alle stelle dall’inizio del 2022 e l’ascesa potrebbe non essere ancora terminata. Proprio per questo il Governo Draghi ha deciso di scendere in campo per mitigare la situazione e aiutare i cittadini.

Bollette luce e gas, il Governo scende in campo: nuovi miliardi di aiuti

In base alle ultime stime da parte degli analisti, l’aumento dei prezzi sulle bollette per l’energia elettrica e per il gas potrebbe portare ad una spesa extra di minimo 1000 euro in più a famiglia alla fine dell’anno. Tutto questo si ripercuoterà ovviamente anche sui professionisti e sui possessori di partita IVA. L’esecutivo per alleggerire la situazione aveva stanziato già 5 miliardi di euro alla fine del 2021, sgravando parzialmente l’IVA sulle bollette del gas e riducendo le componenti aggiuntive per la luce.

Ora c’è in programma per questo mese di marzo un nuovo intervento di assistenzialismo, con un valore che dovrebbe oscillare tra i 5 e i 7 miliardi di euro. Ovviamente come già avvenuto con il precedente stanziamento, anche questo non servirà a bloccare completamente il rincaro ma ad attutirne la portata. Il tutto potrebbe essere ancor più agevolato per quelle famiglie e quelle attività lavorative di professionisti che presentano un basso reddito annuo e sono stati letteralmente stangati dagli ultimi cambiamenti.