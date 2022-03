Anticipazioni Uomini e Donne, Ida in lacrime lascia lo studio: torna Gemma!

Le anticipazioni dell’ultima puntata della settima di Uomini e Donne svelano che al centro dello studio torneranno protagoniste le due amiche del Trovo Over

Ida Platano e Gemma Galgani tornano protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne nell’ultima puntata della settimana del dating show. Le due dame saranno al centro di diverse situazioni.

Dopo essere rimasta senza cavalieri, Gemma Galgani ha avuto un momento di pausa dal dating show. La dama del Trono Over è notoriamente molto selettiva e, a causa del suo scartare troppi cavalieri, è rimasta senza. Tuttavia, le anticipazioni di oggi, venerdì 4 marzo, segnalano che la dama torinese sarà nuovamente convocata al centro dello studio: sintomo che c’è qualcuno pronta a conquistarle il cuore?

Discorso completamente diverso per l’amica e collega Ida Platano che, invece, fin qui è stata molto presa da Alessandro. Se inizialmente il cavaliere non ha convinto la dama, alla fine lei gli ha dato l’esclusiva rifiutando di conoscere altri pretendenti che si sono presentati. Ciononostante, Ida ha trovato che Alessandro non fosse estremamente convinto e, a seguito di una discussione, lascia lo studio in lacrime. Il cavaliere, però, la segue dietro le quinte.

Anticipazioni Uomini e Donne, è la volta buona per Armando Incarnato?

Armando Incarnato è alle prese con un’altra ragazza e la frequentazione sembra procedere per il verso giusto, salvo particolari colpi di scena cui il cavaliere partenopeo ci ha già abituati. Dopo la disastrosa questione che ha riguardato Denise, la corteggiatrice scesa appositamente per Matteo Romano e che poi è stata colpita dal cavaliere, quest’ultimo è pronto per ambire ad una vera conoscenza che possa fargli, in futuro, battere il cuore.

Per quel che riguarda sempre il Trono Over, oggi in puntata troveranno spazio anche la nuova dama Sara che sta conoscendo Gianluca e Daniela che è alle prese con le sue prime esperienze.

Nel frattempo, per quel che riguarda il Trono Classico, invece, Matteo Romano è convinto di Federica, ma è stato ancor più convinto a dar spazio a nuove conoscenze, intanto che l’unica corteggiatrice che gli è rimasto si è ammalata. Luca Salatino, invece, è super sfrenato: il suo trono continua con nuove conoscenze oltre Soraya e Lilli.